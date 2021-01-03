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Что изменилось в Беларуси с 1 января 2021 года в одной картинке
03.01.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
TUT.BY
cобрал на одной картинке все изменения, связанные с деньгами, которые начали действовать с 1 января 2021 года.
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Что изменилось в Беларуси с 1 января 2021 года в одной картинке
Все изменения, связанные с деньгами, которые начали действовать с 1 января 2021 года.
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