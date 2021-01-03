Когда в Беларуси появятся биометрические документы в Беларуси

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1». Остальные сведения привяжут к документу онлайн, они будут считываться с помощью специального терминала,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».













ID-карту дополнят электронная цифровая подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет без возможности отказаться от них. Неактивным статус такого кабинета будет после его создания (или рождения человека) и до момента его активизации с ID-карты. Там отразится вся информация с историей использования кабинета.





По словам заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича, возникновения очередей не ожидается. Уже выданные паспорта останутся действительными до конца их срока действия. То есть с внедрением биометрических документов нет нужды спешно их получать: действующий паспорт и ID-карты будут действовать наравне.





Кроме того, в 2021-м белорусы смогут получить биометрический паспорт, для перехода на который в республике также все готово. Этот документ потребуется, чтобы выехать за рубеж. В МВД отметили, что в год планируется выдавать по 300-500 новых загранпаспортов.





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