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А за окном – то дождь, то снег. Синоптики обещают кратковременные осадки и до +4 °

03.01.2021 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во многих районах Беларуси 3 января пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха в течение суток составит от –2 до +4 °C,

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



В воскресенье в республике ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ночью и утром вероятны туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, 4-9 м/с.

Температура воздуха днем составит: в Витебске от –1 до +1 °C, в Гродно и Минске — от 0 до +2 °C. В Бресте и Могилеве будет +1…+3 °C, в Гомеле — +2…+4 °C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во многих районах Беларуси 3 января пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха в течение суток составит от –2 до +4 °C,
 
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