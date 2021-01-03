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Курс биткоина на белорусской криптобирже вырос до рекордных $33 тыс.

03.01.2021 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс самой известной криптовалюты мира, биткоина (BTC), за первые два дня 2021 года вырос на $4000 и достиг исторического максимума.

По состоянию на 22.00 субботы 1 BTC стоил, по данным белорусской криптобиржи currency.com, $33 тыс.

Таким образом, за год биткоин вырос более чем в 4 раза - в начале января 2020 он стоил $8 тыс. Бурный рост криптовалюты начался осенью: только за декабрь BTC подорожал с $19 тыс. до $29 тыс. В начале января рост курса ускорился, пишетinterfax.by
На белорусском легальном сервисе по обмену криптовалют whitebird.io на вечер субботы установлен курс BYN 88 315,3 за один биткоин.

Бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan и один из наиболее известных экспертов по криптовалютам Тон Вейс в ролике, опубликованном на его YouTube-канале в декабре, спрогнозировал, что в 2021 году курс биткоина может вырасти до $100 тыс. А при благоприятном развитии событий - вплоть до $200-300 тыс.

По состоянию на 1 февраля 2012 года 1 биткоин стоил $4,9.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс самой известной криптовалюты мира, биткоина (BTC), за первые два дня 2021 года вырос на $4000 и достиг исторического максимума.
 
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