Курс биткоина на белорусской криптобирже вырос до рекордных $33 тыс.

По состоянию на 22.00 субботы 1 BTC стоил, по данным белорусской криптобиржи currency.com, $33 тыс.





пишет interfax.by Таким образом, за год биткоин вырос более чем в 4 раза - в начале января 2020 он стоил $8 тыс. Бурный рост криптовалюты начался осенью: только за декабрь BTC подорожал с $19 тыс. до $29 тыс. В начале января рост курса ускорился,interfax.by

На белорусском легальном сервисе по обмену криптовалют whitebird.io на вечер субботы установлен курс BYN 88 315,3 за один биткоин.





Бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan и один из наиболее известных экспертов по криптовалютам Тон Вейс в ролике, опубликованном на его YouTube-канале в декабре, спрогнозировал, что в 2021 году курс биткоина может вырасти до $100 тыс. А при благоприятном развитии событий - вплоть до $200-300 тыс.





По состоянию на 1 февраля 2012 года 1 биткоин стоил $4,9.



