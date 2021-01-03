Поддержка демократии в Беларуси будет одним из приоритетов председательства Литвы в Совете министров стран Балтии

Поддержка демократических преобразований в Беларуси и укрепление Восточного партнерства будет одним из пяти приоритетов литовского председательства в Совете министров стран Балтии, которое началось 1 января 2021 года, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем микроблоге.





В нынешнем году совет сосредоточится также на региональной безопасности и обороне, цифровой трансформации, борьбе с киберугрозами и дезинформацией, своевременной реализации стратегических энерго- и транспортных проектов, ядерной безопасности, экологии, координации усилий (региональная и на уровне Евросоюза) по борьбе с пандемией COVID-19 .

Совет министров стран Балтии (Балтийский совет министров, The Baltic Council of Ministers) был создан 13 июня 1994 года для кооперации исполнительных ветвей власти Латвии, Литвы и Эстонии, которая председательствовала в организации в 2020 году, напоминает БелаПАН.

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