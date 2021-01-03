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«Власти до сих пор не возбудили ни одного дела в связи преступлениями силовиков, хотя есть тысячи зафиксированных фактов»
Источник материала: Навiны
Председатель правозащитного центра «Весна» (лишен госрегистрации) Алесь Беляцкий констатирует, что давление белорусских властей на гражданское общество продолжается, и кризис некуда не исчез.
«Всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно, а воскресные акции протеста не прекратились, — сказал он
Все это, разумеется, сказывается на активности людей, свидетельствует Беляцкий. Он напомнил, что власти до сих пор «не возбудили ни одного уголовного дела в связи преступлениями силовиков, будь то увечья или убийства», хотя «есть тысячи зафиксированных фактов».
«Люди все это видят. Словом, ситуация остается крайне напряженной», — подчеркнул правозащитник.
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«Власти до сих пор не возбудили ни одного дела в связи преступлениями силовиков, хотя есть тысячи зафиксированных фактов»
Председатель правозащитного центра «Весна» (лишен госрегистрации) Алесь Беляцкий констатирует, что давление белорусских властей на гражданское общество...
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