Роналду первым в мире достиг отметки в 250 млн подписчиков в Instagram

Источник материала: Tut.by

Португальский футболист, нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в мире достиг показателя в четверть миллиарда подписчиков в соцсети Instagram. Это произошло в субботу, 2 января.



Источник: инстаграм Криштиану Роналду

По числу подписчиков он уступает только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписаны 383 млн пользователей.

Напомним, в июне 2020 года Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. По данным журнала Forbes, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров. По нынешнему контракту с «Ювентусом» 35-летний Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов.

Криштиану Роналду, который также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», становился чемпионом в трех странах и пять раз — обладателем «Золотого мяча». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз — в составе «Манчестер Юнайтед» и еще четыре — вместе с мадридским «Реалом». Со сборной Португалии Роналду побеждал на чемпионате Европы и в Лиге наций.