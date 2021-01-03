Гинеколог объясняет, как часто нужно делать УЗИ органов малого таза и о чем говорит диагностика

Источник материала: Tut.by

УЗИ органов малого таза — часто назначаемое гинекологами исследование. Что оно помогает выявить и как часто такое УЗИ нужно делать? Врач-гинеколог Наталья Мышковская отвечает на популярные вопросы.



Наталья Мышковская Врач- гинеколог первой категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Врач-первой категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Что относится к органам малого таза?

Это органы, расположенные в полости между костями таза. У мужчин к ним относятся мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки и прямая кишка, а у женщин — матка с придатками, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка.

Что показывает УЗИ органов малого таза у женщин и почему это такая распространенная процедура?

При гинекологическом УЗИ врач осматривает матку, маточные трубы и яичники. Это исследование, которое быстро дает максимум информации о состоянии внутренних репродуктивных органах женщины. УЗИ может показать, нормальные ли размеры и локализация органов, нет ли признаков воспаления, опухолей, кист или других образований на органах малого таза, беременности.

Выполняться такая диагностика может несколькими способами: трансвагинальное УЗИ (наиболее распространенное) делается с помощью специального датчика непосредственно через влагалище, трансабдоминальное — выполняется через переднюю стенку живота, трансректальное — проводится с помощью датчика, введенного в прямую кишку.

С подозрением на какие заболевания врач может направить женщину на такое УЗИ?

УЗИ проводится с целью диагностики широкого спектра заболеваний. Например, эндометриоз, эндометрит, кисты яичников, доброкачественные и злокачественные образования матки и яичников. УЗ-диагностика помогает на раннем этапе определить миому матки (доброкачественная опухоль женской репродуктивной системы, которая образуется в матке — прим. TUT.BY). Важно помнить, что ряд заболеваний женской репродуктивной системы на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому УЗИ гинекологи советуют делать не только когда что-то беспокоит, но и для профилактики. С этой целью его рекомендуется проводить один раз в год.



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А что делать, если девушка не живет половой жизнью?

При наличии показаний УЗ-диагностику органов малого таза можно проводить в любом возрасте. Если девушка никогда не вела половую жизнь — УЗИ проводится трансабдоминально. Иногда для диагностики кист, например, УЗ-диагностика девушкам, не живущим половой жизнью, проводится ректально — c помощью датчика, введенного в прямую кишку.

С какими жалобами нужно идти на такое УЗИ?

На самом деле показаний для УЗИ органов малого таза достаточно много. Я бы советовала пройти диагностику при наличии следующих жалоб, которые женщины порой могут игнорировать:

нарушение менструального цикла: задержка менструации, несвоевременное начало менструации, кровотечение, отсутствие менструации;

обильные или, наоборот, очень скудные месячные;

боли внизу живота;

различные выделения из влагалища.

Как к нему подготовиться?

Плановую диагностику органов малого таза рекомендуется проводить в первой фазе менструального цикла (на 5−7 день от начала менструации). При проведении фолликулометрии (ультразвуковое наблюдение деятельности яичников, а именно степени созревания фолликула со дня начала менструального цикла — прим. TUT.BY) врач-гинеколог может назначить диагностику и в других фазах цикла. При наличии экстренных показаний (острая боль, кровотечение) исследование проводится в любой день цикла.

Предварительная подготовка к УЗ-диагностике органов малого таза не требуется за исключением случаев, когда УЗИ проводят трансабдоминально (через переднюю брюшную стенку): для его проведения необходимо перед визитом к специалисту наполнить мочевой пузырь.

Можно ли делать такое УЗИ чаще, чем раз в год?

УЗ-диагностика — информативный и безопасный метод исследования. Если необходимо, то его можно проводить и несколько раз в неделю без вреда для здоровья.

Как расшифровать результаты УЗИ?

Расшифровкой результатов УЗИ должен заниматься врач-гинеколог, именно поэтому такое УЗИ он чаще всего и проводит. В результатах отражается информация о матке, ее контурах, размерах яичников. В своем заключении врач описывает, есть ли отклонения в осматриваемых органах, в чем они заключаются, какие патологические образования выявлены. Также врач описывает, соответствует ли выявленная картина дню менструального цикла.