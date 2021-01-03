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Белорусы Лондона потрясающе исполнили «Магутны Божа»

03.01.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Лондона потрясающе исполнили «Магутны Божа»

  • 3.01.2021, 8:51
Белорусы Лондона потрясающе исполнили «Магутны Божа»

Диаспора из Великобритании тепло поздравила наш народ с Новым годом.

Представители белорусской диаспоры в Лондоне исполнили песню «Магутны Божа», сообщает телеграм-канал vybory_smotri.

Песню исполнили в церкви Святого Кирилла Туровского и всех святых покровителей белорусского народа.

Кроме того, очень теплое поздравление с новым годом от белорусов Великобритании опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Диаспора из Великобритании тепло поздравила наш народ с Новым годом.
 
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