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Белорусы Лондона потрясающе исполнили «Магутны Божа»
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Лондона потрясающе исполнили «Магутны Божа»
Диаспора из Великобритании тепло поздравила наш народ с Новым годом.
Представители белорусской диаспоры в Лондоне исполнили песню «Магутны Божа», сообщает телеграм-канал
Песню исполнили в церкви Святого Кирилла Туровского и всех святых покровителей белорусского народа.
Кроме того, очень теплое поздравление с новым годом от белорусов Великобритании опубликовал телеграм-канал
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Диаспора из Великобритании тепло поздравила наш народ с Новым годом.
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