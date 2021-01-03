|
День банковских и финансовых работников отмечают в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Они работают с деньгами! День банковских и финансовых работников сегодня отмечают в Беларуси.
Началась история банковской системы страны 3 января 1922 года, когда в Минске открылась Белорусская контора Госбанка при Наркомате финансов. А первое специализированное учреждение на территории современной Беларуси появилось ещё в январе 1870 года – это был городской общественный банк в Гомеле. Этому есть доказательство. В музее Национального банка Беларуси хранится чек гомельского учреждения.
Сейчас в главном банке нашей страны зарегистрированы 27 банков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они работают с деньгами! День банковских и финансовых работников сегодня отмечают в Беларуси. Началась история банковской системы страны 3 января 1922 года, когда в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)