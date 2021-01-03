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День банковских и финансовых работников отмечают в Беларуси

03.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День банковских и финансовых работников отмечают в Беларуси

Они работают с деньгами! День банковских и финансовых работников сегодня отмечают в Беларуси.

Началась история банковской системы страны 3 января 1922 года, когда в Минске открылась Белорусская контора Госбанка при Наркомате финансов. А первое специализированное учреждение на территории современной Беларуси появилось ещё в январе 1870 года – это был городской общественный банк в Гомеле. Этому есть доказательство. В музее Национального банка Беларуси хранится чек гомельского учреждения.

Сейчас в главном банке нашей страны зарегистрированы 27 банков.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Они работают с деньгами! День банковских и финансовых работников сегодня отмечают в Беларуси. Началась история банковской системы страны 3 января 1922 года, когда в...
 
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