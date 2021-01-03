Закупки мясопродуктов через Белорусскую универсальную товарную биржу в 2020 году выросли на 50%

Источник материала: ОНТ

Закупки мяса и мясопродуктов через Белорусскую универсальную товарную биржу в прошлом году выросли на 50%.

Доля отечественных производителей в общем объеме поставок – более половины. Оставшаяся часть за иностранными поставщиками из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши. Наибольшим спросом у покупателей пользовалось замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота и субпродукты.

Если прогнозы зарубежных экспертов оправдаются и в 2021 году мировые продажи продуктов питания продолжат увеличиваться, то можно ожидать аналогичной динамики и на белорусском биржевом рынке.

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