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Закупки мясопродуктов через Белорусскую универсальную товарную биржу в 2020 году выросли на 50%

03.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Закупки мясопродуктов через Белорусскую универсальную товарную биржу в 2020 году выросли на 50%

Закупки мяса и мясопродуктов через Белорусскую универсальную товарную биржу в прошлом году выросли на 50%.

Доля отечественных производителей в общем объеме поставок – более половины. Оставшаяся часть за иностранными поставщиками из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши. Наибольшим спросом у покупателей пользовалось замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота и субпродукты.

Если прогнозы зарубежных экспертов оправдаются и в 2021 году мировые продажи продуктов питания продолжат увеличиваться, то можно ожидать аналогичной динамики и на белорусском биржевом рынке.

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Закупки мяса и мясопродуктов через Белорусскую универсальную товарную биржу в прошлом году выросли на 50%. Доля отечественных производителей в общем объеме...
 
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