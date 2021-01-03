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Пока не сказали, что на водоеме БЧБ-флаг, МЧС не спешило спасать птицу

03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Смолевичском районе под Минском успешно прошла операция по спасению замерзающего лебедя.

2 января в Смолевичском районе на реке Волма местные жители вместе со спасателями организовали операцию по спасению лебедя, вмерзшего в лед.

— Мы гуляли по берегу реки и увидели этого лебедя, который лежал на льду. У самих возможности подобраться не было никакой, мы не знали, какой там толщины лед. На прогулку вышли без телефона, поэтому попросили позвонить в МЧС проходящую мимо женщину, — рассказала «Салідарнасці» местная жительница Ирина.

Пока не сказали, что на водоеме БЧБ-флаг, МЧС не спешило спасать птицу

Однако МЧС не сразу отреагировало на вызов. Звонившим порекомендовали обращаться в службу природоохраны, где, естественно, в выходной день никто не снимал трубку.

Ирина прибежала домой и вместе с соседями упорно звонила по всем номерам, куда рекомендовала дежурная МЧС.

— Нам говорили и то, что не они должны этим заниматься, и то, что у МЧС нет средств потом возиться с птицей, и то, что вообще это «естественный отбор». В итоге, через полтора часа спасатели все-таки приехали. При этом ребята сказали, что находились на дежурстве в двух минутах, на территории «Великого камня» и приехали сразу, как получили задание. Предполагаю, что диспетчер сдалась после того, как мы спросили, а что, если бы на этом водоеме оказался БЧБ-флаг, — говорит Ирина.

По ее словам, спасатели подобрались к птице, освободили ее из ледяных оков и дали возможность уплыть к двум плавающим вдалеке лебедям.    

 
 
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В Смолевичском районе под Минском успешно прошла операция по спасению замерзающего лебедя.
 
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