Буффон - лучший вратарь в истории футбола, Яшин — второй

Как сообщает Football Italia, издание опросило 18 вратарей из 18 стран, среди которых были экс-голкипер сборной России и петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев, немец Мануэль Нойер, бразилец Жулио Сезар и датчанин Петер Шмейхель.

Победителем голосования стал голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, набравший семь голосов. За Яшина проголосовало пять человек. Третье место занял бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф (2 голоса). Отмечается, что Малафеев отдал голос за Буффона.





Яшин - олимпийский чемпион 1956 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный среди вратарей обладатель "Золотого мяча" (в 1963 году). В декабре 2020 года журнал France Football включил его в "Команду мечты". Яшин скончался в 1990 году в возрасте 60 лет.



