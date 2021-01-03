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Тест: какой вы бык?
03.01.2021 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главная роль в 2021 году по праву досталась Металлическому Быку. Sputnik решил не изменять своим традициям и подготовил специальный тест к Новому году, при помощи которого вы без труда определите, какой бык может стать вашим прототипом.
Однако не думайте: дело вовсе не во внешности, а в чертах вашего характера. Предупреждаем, результаты теста могут приятно удивить, а также огорчить вас, так что отнеситесь к нему с юмором. Поехали!
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В честь наступления Нового года Sputnik предлагает пройти забавный праздничный тест и узнать, какой символ года может выйти именно из вас.
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