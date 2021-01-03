Тест: какой вы бык?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главная роль в 2021 году по праву досталась Металлическому Быку. Sputnik решил не изменять своим традициям и подготовил специальный тест к Новому году, при помощи которого вы без труда определите, какой бык может стать вашим прототипом.

Однако не думайте: дело вовсе не во внешности, а в чертах вашего характера. Предупреждаем, результаты теста могут приятно удивить, а также огорчить вас, так что отнеситесь к нему с юмором. Поехали!