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«Отношение думающих белорусов к России изменилось — Москву воспринимают как силу, поддерживающую Лукашенко»
Источник материала: Навiны
Белорусы значительно хуже стали относиться к России из-за поддержки ее руководства Александра Лукашенко.
Как заявил
«Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному», — отметил правозащитник.
Он полагает, что сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью: «Это способствует пониманию того, что сегодня реально происходит в России. Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают, и порою небезуспешно, как пропагандистское оружие. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли. На нижнем уровне идет активное политическое образование людей».
Те, кто раньше мало о чем задумывался, сейчас относятся к России уже как к потенциальной угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси, резюмировал Беляцкий.
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«Отношение думающих белорусов к России изменилось — Москву воспринимают как силу, поддерживающую Лукашенко»
Белорусы значительно хуже стали относиться к России из-за поддержки ее руководства Александра Лукашенко.
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