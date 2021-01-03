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«Отношение думающих белорусов к России изменилось — Москву воспринимают как силу, поддерживающую Лукашенко»

03.01.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусы значительно хуже стали относиться к России из-за поддержки ее руководства Александра Лукашенко.

«Отношение думающих белорусов к России изменилось — Москву воспринимают как силу, поддерживающую Лукашенко»
Фото пресс-службы Кремля

Как заявил «ГА» руководитель правозащитного центра «Весна» (лишен регистрации) Алеся Беляцкого, сейчас в белорусском обществе «весьма негативно и настороженно воспринимаются шаги Путина по поддержке Лукашенко».

«Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному», — отметил правозащитник.

Он полагает, что сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью: «Это способствует пониманию того, что сегодня реально происходит в России. Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают, и порою небезуспешно, как пропагандистское оружие. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли. На нижнем уровне идет активное политическое образование людей».

Те, кто раньше мало о чем задумывался, сейчас относятся к России уже как к потенциальной угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси, резюмировал Беляцкий.

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Белорусы значительно хуже стали относиться к России из-за поддержки ее руководства Александра Лукашенко.
 
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