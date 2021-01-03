Финала Россия — Канада на МЧМ по хоккею не будет  

Ожидающийся каждый раз многими болельщиками и специалистами хоккейный финал Россия — Канада, в этот раз на молодежном чемпионате мира не состоится.





Стали известны все полуфиналисты планетарного первенства. На медали мирового молодежного хоккея будут претендовать: Россия — Канада и Финляндия — США.