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Финала Россия — Канада на МЧМ по хоккею не будет  

03.01.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ожидающийся каждый раз многими болельщиками и специалистами хоккейный финал Россия — Канада, в этот раз на молодежном чемпионате мира не состоится.

Финала Россия — Канада на МЧМ по хоккею не будет  

Стали известны все полуфиналисты планетарного первенства. На медали мирового молодежного хоккея будут претендовать: Россия — Канада и Финляндия — США.

Россияне в 1/4 финала переиграли немцев — 2:1, канадцы были сильнее чехов — 3:0, финны вырвали победу у шведов — 3:2, а американцы не оставили шансов словакам — 5:2.

 
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Ожидающийся каждый раз многими болельщиками и специалистами хоккейный финал Россия — Канада, в этот раз на молодежном чемпионате мира не состоится.
 
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