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Финала Россия — Канада на МЧМ по хоккею не будет
Источник материала: Навiны
Ожидающийся каждый раз многими болельщиками и специалистами хоккейный финал Россия — Канада, в этот раз на молодежном чемпионате мира не состоится.
Стали известны все полуфиналисты планетарного первенства. На медали мирового молодежного хоккея будут претендовать: Россия — Канада и Финляндия — США.
Россияне в
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Ожидающийся каждый раз многими болельщиками и специалистами хоккейный финал Россия — Канада, в этот раз на молодежном чемпионате мира не состоится.
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