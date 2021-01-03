«За алкоголь и громкую музыку обещали выселить». Как студенты отметили Новый год в общежитии

Источник материала: Onliner

Второкурсница Вероника встретила 2021 год в полном одиночестве, в одной из комнат пятого общежития БГПУ. Администрация обошла всех студентов, которые остались в общаге на новый год, заглянули и к Веронике, просили вести себя прилично, но в этом году Вероника сама решила быть паинькой.





— Так получилось, что я была одна. Соседки и знакомые из общежития уехали по домам, у родителей обнаружили COVID-19, да и к сессии хотелось лучше подготовиться, — говорит девушка. — Я слушала музыку, съела то, что мама передала на праздник, под бой курантов загадала желание и легла спать. Ко мне даже подходила заведующая, спрашивала, почему я одна, предлагала пойти к другим студентам. Но мне не хотелось быть с малознакомыми людьми.

«Не хотел праздновать, но ребята настояли»

— Это мой второй Новый год в общежитии, — говорит Ярослав, студент-второкурсник. — Первый раз пришлось остаться в Минске из-за долгов по учебе и предновогодней подработки. Пока со всем разобрался, все билеты домой раскупили. В этом году 31 декабря я работал до 17:00, поэтому снова пришлось остаться.

Прошлый Новый год парень отмечал один: купил в кулинарии салаты и смотрел украинский новогодний огонек. По видеосвязи поздравил родителей и пошел спать.





— Сейчас я тоже не собирался праздновать Новый год, но ребята, которые тоже остались, настояли. Предложили наготовить еды, купить сок, бутылку шампанского. А когда я вернулся с работы, начали готовить под музыку, создавая новогоднее настроение. В итоге на столе стояли оливье, крабовый салат, мясные блюда, нарезки, овощи и фрукты.

Парни украсили комнату светодиодной лентой, огоньками, поставили елку. Отмечали компанией из 6 человек, все с разных факультетов. Друзей, которые живут за пределами общежития, к ним не пустили бы из-за пандемии.

— Ночью проверяли, чтобы никто не дебоширил и не разносил общежитие, — смеется парень. — Думаю, руководство понимало, что алкоголь будет, но, понятное дело, на проходной с бутылкой в руках тебя не пропустили бы.

Кураторы просили ребят соблюдать правила безопасности, не злоупотреблять алкоголем, не использовать петарды и фейерверки.

— Мы играли в игры, в ту же «Мафию», а потом послушали выступление Зеленского. Было интересно, как студентам института культуры, оценить его слова.





Ребята распили символическую бутылку шампанского на шестерых. По словам Ярослава, у них не особо пьющая компания: бокала хватило каждому.

— Думаю, этот Новый год надолго останется в памяти. Мы друг с другом хорошо знакомы, общаемся, не чужие. Поэтому было все легко, душевно. И в будущем я, конечно, стану его вспоминать.

«Приготовили пельмени и картошку, купили салат»

Егор остался в общежитии, потому что лень было ехать домой в Гродно, да и деньги хотелось поберечь.

— Отмечали с одногруппниками, нас было трое. Приготовили пельмени и картошку, купили салат. Духа Нового года как такового не почувствовал. Комнату мы не украшали, не суетились. Сейчас сессия в разгаре, не было сил общаться всю ночь, поэтому в полвторого мы легли спать. Откровенно говоря, было довольно скучно. Сейчас жалею, что не поехал домой.

«Руководство пошло на уступки: после полуночи можно было выйти, чтобы посмотреть салют»

Студентка-первокурсница Лиза не успела забронировать маршрутку до Ельска и тоже осталась в общаге на Новый год. С такими ребятами руководство провело профилактическую беседу. По словам Лизы, во многом пошло на уступки: например, по заявлению можно было выйти из здания до 12 ночи и негромко слушать музыку.

— Мои подруги отмечали праздник со мной по той же причине, поэтому мы были втроем. Сделали бутерброды с красной рыбой, приготовили по традиционном салату, которые принято резать на Новый год в наших семьях.





— Мы — первый курс, еще несовершеннолетние, поэтому с алкоголем не рисковали, — говорит Лиза. — Наутро поехали к моей сестре, она живет в Минске, с ней уже в более расслабленной обстановке провели время.