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Блогер впервые в истории Instagram набрал 250 миллионов подписчиков. И вы точно знаете этого человека

03.01.2021 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Блогер стал первым человеком, на которого в Instagram подписались более 250 миллионов пользователей. Отрыв от второго самого популярного блогера в соцсети составляет около 36 миллионов подписчиков. 

Итак, первое место за… португальским футболистом Криштиану Роналду. 35-летний спортсмен выступает за итальянский клуб «Ювентус» и регулярно призывается в сборную Португалии. Самой популярной публикацией Роналду в 2020 году стала его совместная фотография с Диего Марадоной, который ушёл из жизни в ноябре. 

Блогер впервые в истории Instagram набрал 250 миллионов подписчиков. И вы точно знаете этого человека
Фото: instagram.com/cristiano 

На втором месте находится 27-летняя американская певица Ариана Гранде. У артистки 214 миллионов подписчиков. 

Блогер впервые в истории Instagram набрал 250 миллионов подписчиков. И вы точно знаете этого человека
Фото: instagram.com/arianagrande 

Третье место с относительно небольшим отрывом занимает 23-летняя американская модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. У девушки 207 миллионов подписчиков. 

Блогер впервые в истории Instagram набрал 250 миллионов подписчиков. И вы точно знаете этого человека
Фото: instagram.com/kyliejenner 

В целом лидером по количеству подписчиков в instagram является официальный аккаунт соцсети, на него подписаны 382 миллиона пользователей. 

Кстати, ранее мы узнали, что публикуют в instagram всемирно известные компании, а также официальный аккаунт соцсети (подробнее здесь). 

Люди в материале: Криштиану Роналду, Ариана Гранде, Кайли Дженнер, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Kylie Jenner

 
 
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Блогер стал первым человеком, на которого в Instagram подписались более 250 миллионов пользователей. Отрыв от второго самого популярного блогера в соцсети составляет...
 
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