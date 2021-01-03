Источник материала: Хартия'97

Прощальный салют Путина 3.01.2021, 10:15

Жить в России становится все «интереснее».

Как известно, перед Новым годом, товарищ Путин ( в душе – Чинганчгук Штирлиц) подписал огромную пачку запретительных законов, которые, в частности, ликвидировали в РФ свободу слова как понятие. В общем, это не было чем-то неожиданным или новым. Все давно к этому шло, потому что под видом нео-совка Путин восстанавливал неконституционную монархию. А раз так, то никакой свободы слова, а тем более – критики режима или самого Путина не может быть в принципе, пишет известный украинский блогер Аnti-colorados.

Да, пока там еще не вернули смертную казнь, но если кому-то довелось бывать на красной площади Москвы, то он обязательно ловил себя на мысли о том, что номинальный центр площади – мавзолей, на самом деле стоит под стенкой, а настоящим центром можно считать "лобное место", бережно сохраненное с давних времен. Оно представляет собой каменную возвышенность, на которую устанавливалась плаха и где рубили головы, четвертовали и делали массу забавных вещей, при стечении публики. Поэтому и возвышенность была сделана, чтобы хорошо было видно в задних рядах. Собственно говоря, площадь и предполагала открытое пространство для обозрения этих, любимых публикой, шоу. Так что правила жанра требуют восстановления и этой народной забавы.

А тем временем, именно свобода слова уничтожена сразу несколькими слоями подписанных Путиным законов. Один из самых основных предполагает уголовное наказание за "клевету непонятно на кого". То есть, любая критика, даже беспредметная, может стоить вам "пятерочки" на зоне. Вам уж там лучше вообще не открывать рот, чтобы не заехать на лагерь.

Например, глядя на фотку Путина, вы нечаянно скажете, какой он старый – все, уже срок. Или вы не смотрите в этот момент на фотку Путина, но смотрели на нее только что. Все равно. Возможно и только что вы на нее и не смотрели, но ведь могли же смотреть? Вот и получите, распишитесь. Солнечный Магадан или рекреационная зона Мордовии уже ждут вас с колючкой, собаками и бараками.

Возможно, те, кто не в теме, могут сказать, что тут нет никакой клеветы на Путина нет и будут не правы. Старым Путина нельзя называть, до какого бы возраста он не дожил. Ведь сам-то он себя считает молодым, так что ваше слово против его слова. И нет здесь ничего удивительного. Об этом вам скажет любой, кто застал пусть и поздний, но совок.

Молодым может быть не просто старик, но и давно отдавший коньки труп. Правда, для этого надо, чтобы это был труп вождя или как это звучало у рабочих Германии – фюрера. Я лично участвовал в школьных мероприятиях, когда нас заставляли разучивать и петь песню, в которой были слова: "И Ленин такой молодой, и юный…".

Правда, пели мы на свой манер: "И Ленин – с такой бородой…". Так вот, к тому времени, Ленин уже 55 лет был трупом, а нас еще заставляли петь о том, что он – молодой. И это не шутка. Однажды один мой одноклассник утратил бдительность и когда пел "с такой бородой", руками показал, с какой именно. Так его училка потащила на разборки к директрисе. Скандал был знатный, благо дело, что директриса была нормальная тетка и тогда – даже родителей этого хлопа не вызвала.

"Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич".

Они готовы дохнуть за царя и отечество, за деньги, за возможность насиловать и грабить, но никогда не поставят свою жизнь на кон ради свободы. В том числе – свободы слова. И ведь сами они дали ответ на вопрос: "Почему?" Да потому, что ее, свободу, на хлеб не намажешь. Им нравится то, что хорошо мажется. Даже если хлеба нет, но можно намазать, уже для них ценно и наоборот.

Тем не менее, новостная лета российской прессы, в преддверии вступления в силу этих законов, решила напоследок побаловать себя тем, за что завтра будет "тюрьма и воши". Нет, речь не идет о критике Путина или его режима. Прямо никто этого делать не станет хотя бы потому, что уже выросло поколение "журналистов" при Путине, которые четко впитали в себя принципы самоцензуры. Им даже цензура не нужна. Тем не менее, когда подряд идет ряд статей определенного содержания, то это уже можно считать как некое, очень скрытое "фе", пока можно делать хоть такое. Ниже мы приведем несколько цитат из разных статей, которым присвоим номера. Каждый номер – новая статья.

№1

"Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году…

"Роснефть" в декабре снизила добычу нефти на 12,3%, до 16,2 млн тонн (с начала года – на 9,8%, до 196,4 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период сократилась на 13,4%, до 6 млн тонн (с начала года – на 10,6%, до 73,7 млн тонн)…

"Сургутнефтегаз" в декабре снизил добычу на 14,7% – до 4,4 млн тонн, с начала года на 9,9% – до 54,75 млн тонн. Компания "Газпром нефть" за месяц добыла 4,66 млн тонн, что на 6,6% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 56,7 млн тонн".

№2

"Экспорт нефти из России в 2020 году составил 232,5 млн т, что на 12,7% меньше, чем в 2019 г… При этом в декабре 2020 года поставки российской нефти за рубеж уменьшились на 15,3% – до 18,58 млн т."

№3

"Россия в 2020 году сократила производство бензина на 4,5% год к году – до 38,412 млн тонн".

№4

"По итогам 2020 года выработка электроэнергии в России сократилась на 3% и составила 1 трлн 63,5 млрд кВт ч… Экспорт электроэнергии из РФ в 2020 г. снизился на 36,4%, в декабре вырос на 6%".

Все это – новости одного дня, идущие практически одна за другой. Это можно воспринимать как прощальный салют, поскольку дальше за это будут сажать. Пока – только сажать, а там – как знать…

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