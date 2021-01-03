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Минск с самого утра вышел на воскресные марши (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
Минск с самого утра вышел на воскресные марши (Онлайн)
Жители столицы протестуют по всему городу.
Сегодня жители Минска с самого утра вышли на традиционные воскресные марши.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных маршей в столице.
10:04 Столичные Уручье и Сухарево уже во всю маршируют!
10:02 Утро в Лошице началось с цепи солидарности и марша с национальной символикой.
9:40 Жители района станции метро Спортивная с самого утра вышли на воскресный марш в Минске. «Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают участники акции.
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