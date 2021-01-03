Источник материала: Хартия'97

Минск с самого утра вышел на воскресные марши (Онлайн) 3.01.2021, 9:58

1,762

Жители столицы протестуют по всему городу.

Сегодня жители Минска с самого утра вышли на традиционные воскресные марши.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных маршей в столице.

10:04 Столичные Уручье и Сухарево уже во всю маршируют!

10:02 Утро в Лошице началось с цепи солидарности и марша с национальной символикой.

9:40 Жители района станции метро Спортивная с самого утра вышли на воскресный марш в Минске. «Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают участники акции.