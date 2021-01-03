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Новополоцк вышел на акцию солидарности еще затемно
Источник материала: Хартия'97
Новополоцк вышел на акцию солидарности еще затемно
Воскресенье только началось — а жители города уже в строю!
Сегодня по всей Беларуси проходят воскресные акции протеста.
Новополоцк вышел на акцию солидарности еще затемно. Жители города уже в строю, хоть воскресенье только началось.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Воскресенье только началось — а жители города уже в строю!
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