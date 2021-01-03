Источник материала: Хартия'97

Новополоцк вышел на акцию солидарности еще затемно 3.01.2021, 9:48

Воскресенье только началось — а жители города уже в строю!

Сегодня по всей Беларуси проходят воскресные акции протеста.

Новополоцк вышел на акцию солидарности еще затемно. Жители города уже в строю, хоть воскресенье только началось.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%» .

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