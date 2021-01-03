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Биткоин стремительно дорожает

03.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Биткоин стремительно дорожает

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  • 3.01.2021, 9:45
Биткоин стремительно дорожает

Цена криптовалюты впервые превысила $34 тысячи.

Биткоин снова обновил максимум цены — по данным биржи Binance, стоимость одной монеты на 08.30 по Минску составляла $34 102. За сутки рост цены криптовалюты составил более 14%.

При этом Coindesk сообщает, что в пике за последние 24 часа цена биткоина составляла $33 895, а сейчас он торгуется по $33,7 тыс. Coinmarketcap, который высчитывает среднюю цифру по 20 биржам, пишет о $33 994 за монету в пике.

Вечером 2 января биткоин побил очередной рекорд, превысив отметку в $33 тыс. Суточный рост тогда составлял 12%, за месяц — 70%, а за год BTC подорожал в 4,6 раза, пишет «РБК Крипто».

В связи с удорожанием биткоина в цене выросли и акции майнинговых компаний. Акции фирмы HIVE Blockchain Technologies, добывающей BTC и ETH, выросли более чем на 500% с октября. Акции Riot Blockchain и Marathon Patent Group прибавили в цене 330% и 400% соответственно.

Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку $20 тыс. на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual.

Аналитики не занимают единой позиции по поводу будущего курса биткоина. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев пояснял «РБК Крипто», что в краткосрочной перспективе рост может продолжиться, однако есть и предпосылки к коррекции, так как рынки традиционно испытывают давление в новогодние праздники. Падение по сценарию 2018 года, когда стоимость криптовалюты упала почти в 2,2 раза, Зуборев считает маловероятным.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, напротив, полагает, что возможен и рост и обрушение, как три года назад, с возможным усугублением в 2021 году. При этом эксперт допустил, что в будущем стоимость монеты может вырасти до $40-50 тыс.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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