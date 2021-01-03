Источник материала: Хартия'97

В стране-бензоколонке закончился бензин 1 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

3.01.2021, 9:33

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Для России наступают суровые годы.

По данным опроса "Левада-центра" 88% россиян считают уходящий год "более трудным для страны, чем предыдущий". В плане личном все, впрочем, выглядит немного лучше: только 65% опрошенных назвали этот год "более тяжелым, чем предыдущий для них и для их семей".

Возвращение в 90-е

Тем не менее, оба показателя беспрецедентно высоки. Ощущение имперского величия снизилось у кремлевских подданных до уровня 1991 года, а личные ощущения существенно приблизились к уровню 1998 (тогда было 79%). Напомню, что оба года были для России очень интересными: в 1991 распался СССР, а в 1998 Россию накрыл экономический кризис, приведший, в конечном итоге, к технической замене партаппаратчика Ельцина на ставленника союза КГБ и крупнейших ОПГ Путина, о чем было объявлено 31 декабря 1999.

И вот, спустя 20 лет, история России, ходящая по вечному кругу, похоже, завершает очередной оборот. Россиян уже не радуют ни Нашкрым, ни Нашаарктика, ни рогозинские успехи в космосе. То есть, возможно, и радуют, но лишь чуть-чуть, чего совершенно недостаточно для создания общего праздничного настроения.

Плохим или очень плохим назвали 2020 год 50% опрошенных, а хорошим - только 10%. Это тоже близко к показателям 1998 года, который оценили как плохой 65% опрошенных. Для сравнения, в 2019 году лишь 15% назвали уходящий год плохим, а 18% - хорошим.

Не улыбалась россиянам в 2020 году и Госпожа Удача – то есть, кому-то, конечно, и улыбалась, но как-то криво и неискренне, так что 47% опрошенных сочли 2020 год "в целом, неудачным" — удачным же его посчитали 44%. В 2019 это соотношение составило 61 и 29%.

Падение уровня жизни ощутили 64% россиян, 59% отметили сокращение возможностей хорошо зарабатывать, 60 и 57% посетовали на плохую работу образовательных и медицинских учреждений. Тревога о скверном состоянии окружающей среды и отношений со странами НАТО на этом фоне как-то отошла на второй план, но 44 и 45% все-таки отметили и это.

Опрос был проведен 18-20 декабря 2020 года среди 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше методом телефонных интервью. То есть, по факту, выборка затронула большие города. Что творится в российской сельской местности, вне зоны уверенного приема, и есть ли там вообще жизнь – опрос умалчивает, вызывая в памяти старый анекдот о докторе, который сказал пациентке что она беременна, но не смог сказать – от кого.

Естественно, что центр, публикующий такие опросы, не пользуется любовью Кремля. Директор "Левада-центра" Лев Гудков еще в 2016 году выступил с заявлением о том, что организации, получившей тогда статус иноагента с подачи сопредседателя движения "Антимайдан", члена Совфеда Дмитрия Саблина, "грозит полная ликвидация". Но как-то обошлось, и не закрыли уже четыре года, и "Левада – центр" продолжает радовать нас своими опросами. Так, в марте он сообщил, что 62% россиян выступают за возрастной лимит для президента и против новых президентских сроков для Путина.

Российские перспективы

Правда, месяцем раньше февральской опрос "Левады" дал любопытный результат: 46% опрошенных не хотели бы видеть Путина во главе страны после 2024 года, а 45% — хотели бы. Это очень показательное разделение примерно пополам, причем, напомню еще раз, что речь идет, в основном, о городском населении. Провинция же в России всегда была и остается наиболее верноподданно настроенной. Можно сколько угодно смеяться над памятником "Путин в образе медведя с лососем", он же "Ум, сила и душа", над которым некий Виктор Кропачев проработал шесть лет, после чего попытался подарить его лично Путину (тот вежливо отказался). Но работа явно душевнобольного скульптора несомненно выражает общие настроения провинциальных россиян — то, как они видят мир. Это полностью подтверждают бесчисленные "Аленушки", "Вежливые люди с котами", "десантники" и "Гагарины" выполненные ровно в том же стиле и технике.





Так самовыражается Русское Коллективное Бессознательное, а Кропачев, в силу своего душевного нездоровья, а, может быть и большого, но при этом истинно русского таланта, лишь полнее выразил то, что другие высказали несколько вскользь. Русская провинция, тот самый "глубинный народ", как обычно, несчастная, недовольная местными боярами и даже рассуждающая после распития аптечно-технических суррогатов о бунте, все равно любит Государя, сидящего в Кремле – любит истовой, звериной любовью. Она будет любить любого, кого посадят в Кремль, как любили Николая II, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева – и далее, по списку, и даже Горбачева, пока тот оставался в Кремле.





Иными словами, ухудшение коллективного российского самочувствия совершенно не означает, что бензоколонка будет закрыта. Бензоколонка останется бензоколонкой, и ничем иным она быть не может. Пока нет бензина будет приторговывать всякой мелочью в открытом при ней магазинчике, и ждать, яростно и мстительно, когда же бензин подвезут. Любые попытки ее демонтажа встретят яростное сопротивление персонала.

Сегодня у власти находится автаркическая, выросшая в начале 2000-х из очередной генерации прозападников-корпоративистов, возникшей на очередной волне смены власти. Как и всякая несменяемая власть она ветшает и разлагается, и за 20 лет уже приобрела вид сильно залежалого трупа. Но время заменять ее еще не пришло.

Время придет тогда, когда разложение приведет к потере управления. Вот тогда Путина, списав на него все провалы, аккуратно заменят, подсунув россиянам старую жвачку про "новую эпоху", "землю и волю", "свободу-равенство-братство", про "суровые годы", которые уходят, но за ними приходят другие, и надо еще чуть-чуть потерпеть и побороться.

Заменят же Путина на очередного типа-либерального балабола, как меняли Николая II на Керенского, Сталина на Хрущева, вымерших геронтократов в одинаковых шапках и пальто на Горбачева, а затем на Ельцина. Балабол доведет и без того катастрофическую ситуацию до полного развала, и россиянам подсунут очередного спасителя, который потихоньку, по пол-оборота, закрутит гайки до привычного им уровня. Путин ведь тоже пришел на смену Ельцину как непьющий либерал, с упором на слово "непьющий".

Голодная и несчастная Россия значительно опаснее, чем относительно сытая. В голодном состоянии она больше склонна к военным авантюрам как к средству стравить агрессию разочарованного охлоса, излив ее на соседей, объявленных врагами. А как мы знаем из истории, у России нет друзей, нет в принципе как явления, кроме ее армии, ее флота и злобных голодных орд, которыми их комплектуют. Все остальные, весь мир для России — враг.

Россия не исчезнет и не уедет на другой конец света. И даже развалившись на куски из-за временного безвластия, что тоже случалось, она будет стремиться срастись, поскольку ее Коллективное Бессознательное останется общим. И в полуразвалившемся состоянии, когда ей уже станет совсем нечего терять, она будет еще опаснее, как оживший труп из фильма ужасов, которого не берут пули, и он он продолжает ползти вперед, даже лишившись головы и конечностей. Именно к такому состоянию России мало-помалу все сейчас и идет. Об этом нам надо помнить и готовиться к обороне. Иных перспектив у нас, увы, нет.

Напоследок — о календарях и датах. 30 декабря 1922 года, 98 лет назад, был образован СССР. И хотя 26 декабря 1991 этот уродливый монстр-каннибал был признан мертвым и разрублен на куски, он и сегодня, спустя почти три десятилетия, стремится срастись и восстать. Возможно, дело в том, что в сердце Главного Мертвеца, лежащего на Красной площади, так и не вбили осиновый кол, но сделать это было ой как непросто — миллионы советских бесов встали тогда и до сих пор стоят на его защите.

И еще: календарь 1937 года один в один совпадает с календарем на 2021 год, что определенно дает повод задуматься. Впрочем, 1937, когда одни палачи убивали других, прихватывая прочих граждан скорее за компанию, был не худшим годом в советской истории. Опять же, в этом году в продаже появился вкусный пломбир… А потом был тяжелый високосный 1940, после которого все с облегчением встретили приход 1941-го. И на бензоколонку по ленд-лизу завезли бензин, которого хватило на полвека не только на СССР, но и на половину Европы.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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