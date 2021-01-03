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Центр Минска встал в цепь солидарности
Источник материала: Хартия'97
Центр Минска встал в цепь солидарности
Люди с национальными флагами выстроилась у кинотеатра «Беларусь».
Жители центра Минска вышли в город
Жители центра Минска вчера вечером вышли на акцию протеста. Цепочка с флагами выстроилась у кинотеатра «Беларусь».
Люди скандировали «Жыве Хабаровск!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Люди с национальными флагами выстроилась у кинотеатра «Беларусь».
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