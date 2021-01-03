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Центр Минска встал в цепь солидарности

03.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Центр Минска встал в цепь солидарности

  • 3.01.2021, 9:20
  • 3,529
Центр Минска встал в цепь солидарности

Люди с национальными флагами выстроилась у кинотеатра «Беларусь».

Жители центра Минска вышли в город

Жители центра Минска вчера вечером вышли на акцию протеста. Цепочка с флагами выстроилась у кинотеатра «Беларусь».

Люди скандировали «Жыве Хабаровск!».

Видео опубликовал телеграм-канал the_village_me.

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Теги: Минск
 
 
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Люди с национальными флагами выстроилась у кинотеатра «Беларусь».
 
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