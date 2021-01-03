«Воды ему было почти по горлышко» - 4-летний мальчик упал в открытый люк

узнал о том, что случилось, у мамы ребенка и заместителя председателя Дзержинского райисполкома. В 100 метрах от дома ребенок наступил на открытый люк, затянутый пленкой и засыпанный песком посреди тротуара, рассказывает мама мальчика. По ее словам, он провалился и по шею ушел под воду. К счастью, обошлось без серьезных травм. TUT.BYо том, что случилось, у мамы ребенка и заместителя председателя Дзержинского райисполкома.

«Сына начало засыпать песком, воды ему было почти по горлышко»

31 декабря в районе двух часов дня Ирина с сыном Иваном (имена изменены по просьбе героини. — Прим. TUT.BY) вышли на прогулку рядом с домом. Женщина говорит, что пришлось идти по проезжей части: кругом была грязь и огромные лужи. Гуляя по улице Бурака в Дзержинске, вдалеке Ирина заметила машину, поэтому решила сойти на тротуар и подождать, пока автомобиль проедет.





— Мы взялись за руки и отошли в сторону. Я обернулась посмотреть на машину и почувствовала, что рука Вани выскользнула — ребенок провалился в люк прямо посреди тротуара. У меня ноги подкосились от неожиданности (женщина начинает плакать. — Прим. ред.). Там довольно глубоко, его начало песком засыпать, воды ему было почти по горлышко. Я, естественно, туда с головой, но с первого раза не смогла его достать.





Ирина говорит, что глубина провала — под два метра, а рост ребенка — 110 сантиметров: дотянуться до рук сына удавалось с трудом. Но рядом никого не было, поэтому женщина сама нырнула в колодец по пояс, кое-как ухватила сына и достала его. Она рассказывает, что Ваня был весь мокрый, песок залепил лицо и забился в рот. Мальчик испугался, сильно плакал. Одежда прилипла к телу, и мама с трудом смогла его раздеть. Говорит, он был оледенелым и долго не мог согреться даже под несколькими одеялами.





Место происшествия женщина описывает так:





— Я рассмотрела: там не было ни ограждений, ничего. Просто ровно засыпанный и утрамбованный песком тротуар — в жизни не догадаешься, что там такая яма! А под песком была пленка, она прорвалась. Малыш ступил на нее — и полетел вниз. С курткой и зимними сапогами он весит, может, килограммов 15.





К счастью, обошлось без серьезных травм: ребенок поцарапал щеку, на лице — пару красных пятен, на ногах — несколько синяков. В больницу семья пока не обращалась, малыш ни на что не жаловался. А сегодня он начал кашлять, что обеспокоило родителей: Ваня только-только переболел бронхитом и месяц не ходил в детский сад. Визит к доктору запланировали на понедельник.





Ирина признается: у нее был такой шок, что первую ночь она не могла спать, тряслись руки и ноги. Новый год прошел для семьи «не сильно весело». Мальчик в новогоднюю ночь «немного забыл о случившемся», но до сих пор повторяет: «Мама, я упал в яму». Ирина подумывает о том, чтобы показать его психологу.





После случившегося Ирина написала заявление в милицию: сотрудники приехали на место, сделали фотографии и пообещали связаться с родителями в десятидневный срок. Сейчас открытый люк на Бурака заблокировали деревянным поддоном.





Сразу после инцидента к открытому люку пришел сосед Ирины Алексей. Он заинтересовался случившимся и начал обзванивать инстанции, которые могли быть ответственны за работу на улице Бурака. Алексей рассказал, он обращался в «Минскоблдорстрой», позвонил представителю «Белсвязьстроя», общался с сотрудником ДРСУ-210. Конкретно уточнить, какой именно тип люка и кто его обслуживает, он пока не смог. Мужчина передает, что, по словам связистов, этот люк — водопроводный.









Фото: предоставлено Алексеем





«Люди жаловались два года: „Дайте нам асфальт“. Начали делать добро — нате вам»

Связаться с местным ЖКХ и Дзержинским участком водоканала в субботу TUT.BY не удалось — мы повторим попытку в рабочее время. Зато смогли пообщаться с заместителем председателя Дзержинского райисполкома Алексеем Свирским и попросили Алексея прокомментировать ситуацию.





Он сообщил, что заказчиком по объекту «Благоустройство РИЗ СШ 4» со строительством тротуаров и асфальтированию проезжей части является государственное предприятие «УКС Дзержинского района». Подрядная организация — филиал КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ-210.





Специалист объяснил, что район индивидуальной застройки «РИЗ СШ 4» — новый объект. В этом году выделили финансирование, и сейчас по существующему гравийному покрытию ведется укладка нового асфальтового покрытия со строительством тротуаров по обе стороны.





— Объект не закончен, по всему периметру стоят знаки, предупреждающие, что ведутся строительные работы. Микрорайон большой — около 400 земельных участков, порядка 20 улиц — возле каждого кустика или столбика сторожа же не поставишь. В первую очередь надо смотреть, куда идешь, у тротуаров еще только борты выставлены. Чего там ходить? Идите по асфальту.





— То есть пока что пешеходам лучше там не гулять?





— Конечно. Зачем ходить по незавершенному объекту? Там ведется обустройство песчаной подушки, после чего будет укладка асфальта по этому тротуару. Люди жаловались два года: «Дайте нам асфальт». Начали делать добро — нате вам. Тогда лучше не делать ничего.





Открытый люк сейчас закрыли поддоном. Фото: читатель TUT.BY





Собеседник не скрывает, что о существовании этого колодца в райисполкоме не знали, даже когда шла подготовка к строительству тротуара.

— Остальные колодцы видны, они выше уровня [земли]. А этот — либо самовольная врезка, либо что. Еще непонятно, чей это колодец: канализационный или водопроводный. Если канализационный, значит, люди сами строили канализацию посредством кооператива. Если водопроводный, будем разбираться с «водяниками», какие технические условия и почему дорожники не нашли этот колодец.





Алексей добавляет, что из-за ливня, который шел несколько дней, в некоторых местах размыло песок. Говорит, где в местах дорожных работ что-то провалилось, старались оперативно устранять.







