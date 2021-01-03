ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

03.01.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез). 

© Sputnik / Александр Кряжев
Все кинотеатры Минска вернутся к работе после пандемии

О том, что слово "редиска" может быть хорошей заменой ненормативной лексики - недавно напомнил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров спросил президента о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. На что Владимир Путин посоветовал: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику".

Какие еще выражения можно позаимствовать у "Джентльменов"? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона, а какие являются выдумкой сценаристов - в эпизоде подкаста "Как это по-русски".

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск с самого утра вышел на воскресные марши (Онлайн)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика