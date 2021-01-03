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Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"
03.01.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).
© Sputnik / Александр Кряжев
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О том, что слово "редиска" может быть хорошей заменой ненормативной лексики - недавно напомнил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров спросил президента о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. На что Владимир Путин посоветовал: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику".
Какие еще выражения можно позаимствовать у "Джентльменов"? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона, а какие являются выдумкой сценаристов - в эпизоде подкаста "Как это по-русски".
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Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп"...
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