Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 год

Астролог Владимир Васюк по просьбе Naviny.by подготовил прогноз на 2021 год для знаков зодиака.



Фото TUT.by

Владимир Васюк — профессиональный астролог с 20-летним стажем. Имеет два высших образования: биологическое и экономическое. В 1997 году окончил Центральную астрологическую академию в Москве, в 2001 году — Australian Academy of Astrology & Cosmobiology (AAAC). Сфера интересов — мировая и бизнес-астрология.

ОВЕН. При подготовке любых важных дел следует проявить тщательность и основательность. Лучше медленно, но хорошо запрячь, чтобы быстро ехать. Звезды обещают, что круг вашего общения значительно расширится — в жизнь придет много новых людей, близких по духу и способных работать с вами в одной связке.

В карьере и работе позитивные перемены будут результатом командной работы и способности быть чувствительным к новым веяниям и переменам. Заработать в 2021 году можно будет хорошо.

При этом следует ответственно подходить к работе с документы. Одна незначительная ошибка может перечеркнуть плоды многомесячных усилий.

Поддерживать здоровье на должном уровне поможет разумное использование методов традиционной и народной медицины.

ТЕЛЕЦ. Нужно держать в уме главные цели, уметь жертвовать ради них второстепенным и несущественным, помня, что чрезмерное внутреннее напряжение может сыграть плохую службу при принятии важных решений.

Ситуация в личной жизни будет развиваться стремительно. Будет шанс улучшить жилищные условия, приобрести недвижимость. А на решение важных задач в семье у вас будет достаточно средств.

В карьере и работе вы найдете возможности использовать себе на благо даже самые сложные ситуации. Будет высоко оценен ваш профессионализм и компетентность.

Состояние здоровья будет напрямую зависеть от способности избавляться от стресса, психологического напряжения и элементарного соблюдения режима сна и бодрствования.

БЛИЗНЕЦЫ. Это будет динамичный год, который потребует быстрой реакции на реалии дня сегодняшнего. Нельзя упускать из виду хорошие возможности в карьере и работе. Постарайтесь окружать себя людьми со схожими взглядами на жизнь, ведь с единомышленниками можно добиться хороших результатов гораздо быстрее.

Если будете давать право на ошибку близким и родным, то они дадут вам право на поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Хотя денежный поток будет сильным, все же постарайтесь разумно распоряжаться полученным.

Могут возникнуть неожиданные шансы приятно отдохнуть за рубежом, поучаствовать в поездках и путешествиях вместе с друзьями и хорошими знакомыми.

Вообще будет много подарков судьбы. Только нужно хорошую интуицию и желание использовать их себе на благо.

РАК. Много новых перемен произойдет в карьере и работе, которые изменят ваши профессиональные и взгляды и даже мировоззрение. Хороший год для учебы, усвоения большого объема информации. Именно знания будут определять, кто будет первый у финиша.

Личная жизнь потребует быстрого реагирования на проблемы родных и близких, постарайтесь не высказывать критики и претензий в их адрес. Эмоционально-психологическая обстановка в семье будет зависеть от вашего умения слушать.

Будет легко решать проблемы со здоровьем, если слушать специалистов и не бояться коренным образом менять образ жизни.

Постарайтесь основательно готовиться к принятию важных и далеко идущих решений.

ЛЕВ. Появится ряд уникальных возможностей роста и прогресса. Постарайтесь жить так, как будто завтра может и не наступить, а любые перемены возможны здесь и сейчас.

Многие проблемы помогут решить друзья. Именно они будут появляться в самые критические моменты вашей жизни.

В работе и бизнесе большую роль будет играть профессиональная интуиция. Карьера потребует укрепления завоеванных ранее позиций. Не следует переходить к последующему этапу прогресса в профессиональной жизни или получении образования, если предыдущий этап освоен не до конца.

На личном фронте возможны сюрпризы. Постарайтесь не вспоминать о прошлых ошибках близких вашему сердцу людей. Это позволит конструктивным тенденциям взять верх над деструктивными, и личная жизнь будет развиваться по гармоничному сценарию.

ДЕВА. Жизнь откроет перед вами множество дорог для достижения успеха, но не так просто будет выбрать правильную.

Постарайтесь не откладывать решение важных задач в личной жизни на завтра. Делайте все возможное для близких и родных сегодня и сейчас.

Отношения с противоположным полом будут сродни серпантину. Если серьезно не относиться к потребностям второй половинки, то крутые повороты и виражи неизбежны.

В карьере будет трудно преуспеть в одиночку. Понадобится командная работа, хорошие коммуникативные способности. Будет много возможностей хорошо заработать (самые лучшие деньги — деньги быстрые).

Если возникают проблемы со здоровьем, то решайте их, не теряя времени. Болезни и недуги — это не итог, а вызов преодолеть их и сделать свою жизнь лучше.

ВЕСЫ. Появятся хорошие возможности преуспеть, добиться желаемых результатов. Правда, они могут так и остаться хорошими возможностями, если не осознать, что любое событие — это выбор, который придется делать вам самим.

Шанс улучшить личную жизнь может представиться через умение жертвовать своими слабостями и вредными привычками. Цените близких и членов вашей семьи, именно они будут подсказывать вам правильные решения, в том числе, в карьере и работе.

Преуспеть в делах позволит способность быстро схватывать и использовать на практике новые знания и навыки.

Прекрасный год для серьезной заботы о здоровье, активных занятий спортом. Можно получить гораздо больше, чем рассчитывали.

СКОРПИОН. Год обретения устойчивой почвы под ногами, обретения твердых морально-этических принципов, которые создадут основы успеха в делах и личной жизни.

Постарайтесь не критиковать родных, а понимать их мотивы и желания, которые лежали в основе поступков и действий.

Решение сложных профессиональных задач откроет путь к признанию и росту в карьере. Не отказывайтесь от прохождения сложных этапов в профессиональной деятельности, они могут оказаться вашим шансом получить признание и успех.

Хорошее здоровье будет результатом постоянного внимания к образу жизни и питанию. Как говорится, человек есть то, что он ест.

СТРЕЛЕЦ. Год потребует быстрой реакции на складывающиеся обстоятельства. Мир развивается высокими темпами, постарайтесь уловить ритм сегодняшнего дня и оказаться на шаг впереди.

Существенных перемен можно ожидать в личной жизни, отношениях с противоположным полом. Для близких и родных будут важны не столько ваши победы, сколько присутствие в их жизни, доброе слово и стоящая психологическая помощь и поддержка.

В карьере возможны перемены благодаря умению мыслить системно и стратегически.

Постарайтесь быть аккуратным, если речь идет о покупке или продаже недвижимости, крупных суммах денег в долг. Не допускайте чрезмерного риска, чтобы потом не сожалеть.

В части заботы о здоровье в центре внимания должен быть позвоночник.

КОЗЕРОГ. Качественно и надлежащим образом решайте маленькие проблемы, и это приведет к большим успехам и достижениям. Большой дом строится из маленьких кирпичиков.

Если желаете преуспеть, то постарайтесь быть постоянным не только в устремлениях и мечтах, но и в действиях. Жизнь обеспечит возможность улучшить материальное благосостояние. Можете получить деньги сразу из нескольких источников. Это позволит инициировать хорошие перемены в личной жизни.

Найдите в себе силы сделать первым шаг навстречу отношениям с противоположным полом. Семья и близкие будут ждать от вас не столько помощи, сколько простого присутствия в своей жизни.

Самым важным фактором сохранения здоровья в этом году будет психологический баланс.

ВОДОЛЕЙ. Год быстрого развития событий. Каждый день будет приносить сюрпризы вместе с вызовами к росту.

Когда всё вокруг меняется, важно осознать ценность самого главного фактора успеха — вас самих. Если желаете достичь успеха, то поверьте в счастливую звезду и каждый день делайте что-нибудь для приближения желанных результатов и достижений.

Жизнь подарит хорошие возможности сменить работу, вид деятельности, получить новое образование.

Отнеситесь серьезно к чаяниям и устремлениям своей второй половинки. Чем внимательнее вы отнесетесь к родным и близким, тем с большей охотой они придут к вам на помощь.

Серьезные перемены мировоззрения коренным образом изменят ваше отношение к здоровью.

РЫБЫ. Умение обходить препятствия, не забывая о главном, будет важным фактором успеха. Возможно медленное, но уверенное движение к успеху. Вы подобны сеятелю, который бросает в землю зерна, чтобы они в будущем дали хороший урожай.

Жизнь подарит возможности наладить отношения с родственниками, существенным образом расширить круг личных и деловых отношений.

В карьере и работе потребуется осторожность, чтобы не браться за проекты, которые вам не по силам.

Хорошая интуиция поможет преодолеть преграды в отношениях с противоположным полом. А основным препятствием будет неверие в свои возможности сделать жизнь любимых лучше и совершеннее.