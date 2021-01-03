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Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 год

03.01.2021 10:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Астролог Владимир Васюк по просьбе Naviny.by подготовил прогноз на 2021 год для знаков зодиака.

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 год
Фото TUT.by
Владимир Васюк — профессиональный астролог с 20-летним стажем. Имеет два высших образования: биологическое и экономическое. В 1997 году окончил Центральную астрологическую академию в Москве, в 2001 году — Australian Academy of Astrology & Cosmobiology (AAAC). Сфера интересов — мировая и бизнес-астрология.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годОВЕН. При подготовке любых важных дел следует проявить тщательность и основательность. Лучше медленно, но хорошо запрячь, чтобы быстро ехать. Звезды обещают, что круг вашего общения значительно расширится — в жизнь придет много новых людей, близких по духу и способных работать с вами в одной связке.

В карьере и работе позитивные перемены будут результатом командной работы и способности быть чувствительным к новым веяниям и переменам. Заработать в 2021 году можно будет хорошо.

При этом следует ответственно подходить к работе с документы. Одна незначительная ошибка может перечеркнуть плоды многомесячных усилий.

Поддерживать здоровье на должном уровне поможет разумное использование методов традиционной и народной медицины.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годТЕЛЕЦ. Нужно держать в уме главные цели, уметь жертвовать ради них второстепенным и несущественным, помня, что чрезмерное внутреннее напряжение может сыграть плохую службу при принятии важных решений.

Ситуация в личной жизни будет развиваться стремительно. Будет шанс улучшить жилищные условия, приобрести недвижимость. А на решение важных задач в семье у вас будет достаточно средств.

В карьере и работе вы найдете возможности использовать себе на благо даже самые сложные ситуации. Будет высоко оценен ваш профессионализм и компетентность.

Состояние здоровья будет напрямую зависеть от способности избавляться от стресса, психологического напряжения и элементарного соблюдения режима сна и бодрствования.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годБЛИЗНЕЦЫ. Это будет динамичный год, который потребует быстрой реакции на реалии дня сегодняшнего. Нельзя упускать из виду хорошие возможности в карьере и работе. Постарайтесь окружать себя людьми со схожими взглядами на жизнь, ведь с единомышленниками можно добиться хороших результатов гораздо быстрее.

Если будете давать право на ошибку близким и родным, то они дадут вам право на поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Хотя денежный поток будет сильным, все же постарайтесь разумно распоряжаться полученным.

Могут возникнуть неожиданные шансы приятно отдохнуть за рубежом, поучаствовать в поездках и путешествиях вместе с друзьями и хорошими знакомыми.

Вообще будет много подарков судьбы. Только нужно хорошую интуицию и желание использовать их себе на благо.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годРАК. Много новых перемен произойдет в карьере и работе, которые изменят ваши профессиональные и взгляды и даже мировоззрение. Хороший год для учебы, усвоения большого объема информации. Именно знания будут определять, кто будет первый у финиша.

Личная жизнь потребует быстрого реагирования на проблемы родных и близких, постарайтесь не высказывать критики и претензий в их адрес. Эмоционально-психологическая обстановка в семье будет зависеть от вашего умения слушать.

Будет легко решать проблемы со здоровьем, если слушать специалистов и не бояться коренным образом менять образ жизни.

Постарайтесь основательно готовиться к принятию важных и далеко идущих решений.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годЛЕВ. Появится ряд уникальных возможностей роста и прогресса. Постарайтесь жить так, как будто завтра может и не наступить, а любые перемены возможны здесь и сейчас.

Многие проблемы помогут решить друзья. Именно они будут появляться в самые критические моменты вашей жизни.

В работе и бизнесе большую роль будет играть профессиональная интуиция. Карьера потребует укрепления завоеванных ранее позиций. Не следует переходить к последующему этапу прогресса в профессиональной жизни или получении образования, если предыдущий этап освоен не до конца.

На личном фронте возможны сюрпризы. Постарайтесь не вспоминать о прошлых ошибках близких вашему сердцу людей. Это позволит конструктивным тенденциям взять верх над деструктивными, и личная жизнь будет развиваться по гармоничному сценарию.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годДЕВА. Жизнь откроет перед вами множество дорог для достижения успеха, но не так просто будет выбрать правильную.

Постарайтесь не откладывать решение важных задач в личной жизни на завтра. Делайте все возможное для близких и родных сегодня и сейчас.

Отношения с противоположным полом будут сродни серпантину. Если серьезно не относиться к потребностям второй половинки, то крутые повороты и виражи неизбежны.

В карьере будет трудно преуспеть в одиночку. Понадобится командная работа, хорошие коммуникативные способности. Будет много возможностей хорошо заработать (самые лучшие деньги — деньги быстрые).

Если возникают проблемы со здоровьем, то решайте их, не теряя времени. Болезни и недуги — это не итог, а вызов преодолеть их и сделать свою жизнь лучше.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годВЕСЫ. Появятся хорошие возможности преуспеть, добиться желаемых результатов. Правда, они могут так и остаться хорошими возможностями, если не осознать, что любое событие — это выбор, который придется делать вам самим.

Шанс улучшить личную жизнь может представиться через умение жертвовать своими слабостями и вредными привычками. Цените близких и членов вашей семьи, именно они будут подсказывать вам правильные решения, в том числе, в карьере и работе.

Преуспеть в делах позволит способность быстро схватывать и использовать на практике новые знания и навыки.

Прекрасный год для серьезной заботы о здоровье, активных занятий спортом. Можно получить гораздо больше, чем рассчитывали. 

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годСКОРПИОН. Год обретения устойчивой почвы под ногами, обретения твердых морально-этических принципов, которые создадут основы успеха в делах и личной жизни.

Постарайтесь не критиковать родных, а понимать их мотивы и желания, которые лежали в основе поступков и действий.

Решение сложных профессиональных задач откроет путь к признанию и росту в карьере. Не отказывайтесь от прохождения сложных этапов в профессиональной деятельности, они могут оказаться вашим шансом получить признание и успех.

Хорошее здоровье будет результатом постоянного внимания к образу жизни и питанию. Как говорится, человек есть то, что он ест.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годСТРЕЛЕЦ. Год потребует быстрой реакции на складывающиеся обстоятельства. Мир развивается высокими темпами, постарайтесь уловить ритм сегодняшнего дня и оказаться на шаг впереди.

Существенных перемен можно ожидать в личной жизни, отношениях с противоположным полом. Для близких и родных будут важны не столько ваши победы, сколько присутствие в их жизни, доброе слово и стоящая психологическая помощь и поддержка.

В карьере возможны перемены благодаря умению мыслить системно и стратегически.

Постарайтесь быть аккуратным, если речь идет о покупке или продаже недвижимости, крупных суммах денег в долг. Не допускайте чрезмерного риска, чтобы потом не сожалеть.

В части заботы о здоровье в центре внимания должен быть позвоночник.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годКОЗЕРОГ. Качественно и надлежащим образом решайте маленькие проблемы, и это приведет к большим успехам и достижениям. Большой дом строится из маленьких кирпичиков.

Если желаете преуспеть, то постарайтесь быть постоянным не только в устремлениях и мечтах, но и в действиях. Жизнь обеспечит возможность улучшить материальное благосостояние. Можете получить деньги сразу из нескольких источников. Это позволит инициировать хорошие перемены в личной жизни.

Найдите в себе силы сделать первым шаг навстречу отношениям с противоположным полом. Семья и близкие будут ждать от вас не столько помощи, сколько простого присутствия в своей жизни.

Самым важным фактором сохранения здоровья в этом году будет психологический баланс.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годВОДОЛЕЙ. Год быстрого развития событий. Каждый день будет приносить сюрпризы вместе с вызовами к росту.

Когда всё вокруг меняется, важно осознать ценность самого главного фактора успеха — вас самих. Если желаете достичь успеха, то поверьте в счастливую звезду и каждый день делайте что-нибудь для приближения желанных результатов и достижений.

Жизнь подарит хорошие возможности сменить работу, вид деятельности, получить новое образование.

Отнеситесь серьезно к чаяниям и устремлениям своей второй половинки. Чем внимательнее вы отнесетесь к родным и близким, тем с большей охотой они придут к вам на помощь.

Серьезные перемены мировоззрения коренным образом изменят ваше отношение к здоровью.

 

Звезды говорят. Прогноз для знаков зодиака на 2021 годРЫБЫ. Умение обходить препятствия, не забывая о главном, будет важным фактором успеха. Возможно медленное, но уверенное движение к успеху. Вы подобны сеятелю, который бросает в землю зерна, чтобы они в будущем дали хороший урожай.

Жизнь подарит возможности наладить отношения с родственниками, существенным образом расширить круг личных и деловых отношений.

В карьере и работе потребуется осторожность, чтобы не браться за проекты, которые вам не по силам.

Хорошая интуиция поможет преодолеть преграды в отношениях с противоположным полом. А основным препятствием будет неверие в свои возможности сделать жизнь любимых лучше и совершеннее.

 
 
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Астролог Владимир Васюк по просьбе Naviny.by подготовил прогноз на 2021 год для знаков зодиака.
 
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