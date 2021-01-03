Поле боя покажет. Смогут ли белорусские боевые роботы менять ход сражений?

Предприятия ВПК Беларуси ведут интенсивные работы по созданию боевых роботизированных комплексов различного назначения. Это в перспективе обещает коренным образом изменить приемы и способы ведения вооруженной борьбы. Значительных достижений в этой области удалось достигнуть компании «БСВТ — Новые технологии», разработавшей линейку унифицированных боевых роботов.

«Вистл» подкрадывается неслышно

Пока последней по времени создания в этом ряду является роботизированная реактивная система залпового огня (РРСЗО) «Вистл», оснащенная пакетом из 18 трубчатых направляющих для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) типа С-5 калибра 80 мм. Ее премьера состоялась 9 мая на военном параде в Минске, посвященном 75-летию Победы.





Назначение системы — вести эффективный огонь с места на дальностях до 3000 м по живой силе противника, бронированным (танкам, самоходным артустановкам, БМП, БТР и др.) и небронированным целям. При этом удаленное на 5000 м управление системой позволяет обеспечить безопасность оператора от прямого огня.

РРСЗО «Вистл», как и ее предшественники, размещена на унифицированном гусеничном шасси, оснащенном гибридной силовой установкой в составе дизельного двигателя, агрегатированного с электрогенератором и электродвигателями. Тяговые электродвигатели питаются от аккумуляторов, накапливающих вырабатываемую генератором энергию.

Гибридный привод позволяет боевой машине маневрировать в позиционном районе с использованием только электрической тяги. Это уменьшает демаскирующий шум и снижает заметность в инфракрасном диапазоне, а следовательно существенно повышает живучесть роботизированного комплекса.

Одной из важных особенностей шасси являются так называемые развязанные бортовые передачи. При их использовании гусеничные ленты могут двигаться в противоположные стороны, позволяя РРСЗО разворачиваться буквально на месте.

Помимо общих для всей линейки боевых роботов шасси, система «Вистл» укомплектована аппаратурой, содержащей ряд унифицированных с предшественниками элементов. Использование новейших оптико- и радиоэлектронных систем обеспечивает РРСЗО легкость управления, точность обнаружения и распознавания целей при сложных погодных условиях.

Оптико-электронная станция (ОЭС), размещенная на стабилизированной платформе, оснащена тепловизионными и телевизионными камерами с разными полями зрения, а также лазерным дальномером, позволяющим обнаруживать крупные бронированные цели на расстоянии свыше 3300 м.

Аппаратура «Вистла» в состоянии определять собственное местоположение, курс и угол наклона пусковой установки. Комплекс имеет два режима наведения: по координатам (для поражения целей вне прямой видимости) и по видимым целям. Бортовая интеллектуальная система обеспечивает расчет угла возвышения, направления стрельбы, корректуры направления и ограничений по углам ведения огня.

«Богомол» совместим с ПТУР нескольких типов

Родоначальником же семейства боевых роботов, создаваемых компанией «БСВТ — Новые технологии», считается роботизированный противотанковый ракетный комплекс (РПТРК) «Богомол», впервые представленный на выставке вооружений и военной техники Milex-2017 в Минске.

Эта разработка предназначена для круглосуточного обнаружения, сопровождения и поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронированных машин и зависших вертолетов.

Комплекс состоит из самоходной роботизированной боевой машины (БМ), защищенной комбинированной броней из стали и кевлара от обстрела из оружия калибра 7,62 мм на дистанции от 300 м, и автоматизированного рабочего места оператора, управляющего работой БПРК по защищенному беспроводному каналу связи на удалении до 300 м. При использовании в качестве ретранслятора квадрокоптера оператор может управлять комплексом и обмениваться с ним данными на расстоянии до 10 км.

Для наблюдения за тактической обстановкой оператор задействует видеокамеры с углом обзора в 140 градусов, установленные в передней части комплекса. На модификациях, предназначенных для действий в условиях городской застройки, могут устанавливаться камеры с круговым обзором.

Для обнаружения, сопровождения и поражения целей РПТРК оснащен ОЭС, аналогичной используемой на зенитно-ракетном комплексе «Оса» — c теплопеленгатором и лазерным дальномером.

С помощью ОЭС оператор способен в любое время суток и при любой погоде обнаружить человека на дистанции до 2 км. Наземный объект размерами 2×2 м засекается на расстоянии до 5 км. Дальность обнаружения воздушных целей составляет 15-20 км в зависимости от рельефа местности.

В бортовой компьютер РПТРК заложены элементы искусственного интеллекта, так называемые нейросетевые интерфейсы, позволяющие идентифицировать малоконтрастные, замаскированные или неявно видимые цели. Это позволяет комплексу в автоматическом режиме следить за местностью, определять тип обнаруженных целей, брать их на сопровождение и передавать данные о них оператору. Тот отдает команду на пуск противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) либо ставит другую задачу. После подрыва ПТУР БМ в автоматическом режиме перемещается на другую огневую позицию.

В случае если сигнал оператора был заглушен средствами радиоэлектронного противодействия противника, «Богомол» покидает боевую позицию и автоматически возвращается в заданную заранее точку отхода.

Разработчик по заказу клиента может оснащать РПТРК программно-аппаратными средствами управления ПТУР нескольких типов, наводимых по радиоканалу, проводам или лазерному лучу. Дальность стрельбы и бронепробиваемость зависят от типа используемых ракет. Вне зависимости от типа применяемых ПТУР на каждой БМ размещается по четыре ракеты. Совместимость «Богомола» с ПТУР нескольких типов значительно повышает его привлекательность для потенциальных заказчиков.

«Берсерк» косит врага пулеметами

Несколько особняком в ряду ракетных роботов-«братьев» стоит боевой роботизированный комплекс (БРК) «Берсерк». Он предназначен для ведения эффективного пулеметного огня с места на дальности до 1000 м по живой силе, небронированной наземной технике и беспилотным летательным аппаратам, движущимся со скоростью до 300 км/час.

Дистанционное управление комплексом осуществляется на расстоянии до 5000 м.

Он оснащен двумя скорострельными авиационными пулеметами ГШГ-7,62. Это оружие выполнено по схеме Гатлинга с вращающимся блоком из четырех стволов. В отличие от зарубежных аналогов, пулемет может работать автономно, без использования электродвигателя, так как действие его автоматики основано на использовании энергии пороховых газов.

Пулемет использует боеприпасы калибра 7,62×54 мм с начальной скоростью 850 м/с. Имеет два темпа стрельбы: основной — 6000 выстрелов в минуту и дополнительный — 3500 выстрелов в минуту. Живучесть ствола — до 40 000 выстрелов.

По заявлению представителей компании-разработчика, «использование новейших оптико-электронных систем обеспечивает легкость управления БРК и точность обнаружения и распознавания целей. Высокая маневренность и проходимость обеспечивают выполнение задач на различной местности при любых погодных условиях». Возможности БРК могут быть расширены за счет оснащения его системой акустического распознавания целей.

Несмотря на впечатляющие тактико-технические характеристики этих белорусских военных роботов их реальная эффективность может быть подтверждена только на поле боя.