В Вилейском районе утонули два человека

Трагедия произошла в Вилейском районе на озере Борки (рядом с деревней Зоозерье).



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Как сообщает МЧС, накануне вечером в дежурную часть поступил сигнал об утонувших мужчинах. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили и достали из воды тело 59-летнего мужчины.

Второго утонувшего (60 лет) обнаружить не удалось. В МЧС отметили, что поиски тела продолжатся сегодня.