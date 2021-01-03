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В Вилейском районе утонули два человека
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла в Вилейском районе на озере Борки (рядом с деревней Зоозерье).
Как сообщает МЧС, накануне вечером в дежурную часть поступил сигнал об утонувших мужчинах. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили и достали из воды тело 59-летнего мужчины.
Второго утонувшего (60 лет) обнаружить не удалось. В МЧС отметили, что поиски тела продолжатся сегодня.
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Трагедия произошла в Вилейском районе на озере Борки (рядом с деревней Зоозерье).
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