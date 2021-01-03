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Воскресное утро в Минске: районы выходят на акции протеста

03.01.2021 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В первое воскресенье нового года белорусы, жаждущие перемен, себе не изменили: еще до рассвета люди начали выходить на акции протеста в своих микрорайонах. Вот уже месяц воскресные марши не проходят по центру города и не сопровождаются тотальным отключением интернета. Сейчас акции протеста сосредоточены в микрорайонах и случаются в разное время утра, дня и вечера. Следите вместе с нами за картиной 148-го дня протестов в Беларуси и не забывайте делиться происходящим через наш Telegram-бот.

Сторонники действующей власти дают отпор

В Уручье возле ТЦ «Спектр» была замечена группа сторонников провластных демонстрантов. Обычно на этом месте они встречают спецтехнику по воскресеньям.

Воскресное утро в Минске: районы выходят на акции протеста

А в Октябрьском районе с утра заприметили мужчину со стремянкой, который снимал бчб-ленточки с ветвей деревьев.

Воскресное утро в Минске: районы выходят на акции протеста

Утренние акции протеста

Жители микрорайона Уручье прошлись по окрестностям с протестными лозунгами и бчб-флагами. К ним присоединились соседи из соседних районов: «Новой Боровой» и Военного городка


Традиционный воскресный марш состоялся в Сухарево. Сегодня жители этого микрорайона гуляли вместе с соседями.


Акцию протеста провели жители микрорайона Захарова — Пулихова.

Минчане, живущие в районе станции метро «Спортивная», вышли на марш еще до рассвета, прошлись по окрестным дворам и улицам.

 
 
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В первое воскресенье нового года белорусы, жаждущие перемен, себе не изменили: еще до рассвета люди начали выходить на акции протеста в своих микрорайонах. Вот уже...
 
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