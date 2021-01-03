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В новогодние праздники задержания не прекращались

03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитникам известно о не менее 12 человек, задержанных с начала новогодних праздников.

По данным правозащитного центра «Весна», за последние дни в отделение милиции доставили около 12 человек, в том числе девушка, идущая по улице с бело-красно-белым флагом на спине. Ее доставили в РОВД Партизанского района Минска.

По словам правозащитников, не менее двух человек доставили в столичный Центр содержания правонарушителей на Окрестина, где их будут судить.

Так, «Весна» подсчитала, что более 100 человек встретили Новый 2021 год на сутках. И это не считая политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста. Среди тех, кто остался на сутках 18 женщин и 94 мужчины.

В новогодние праздники задержания не прекращались

Самый молодой — 19-летний парень, а самый пожилой – мужчина 62 лет.

В новогодние праздники задержания не прекращались

На этот раз выделилась судья суда Советского района Марина Федорова, которая бросила за решетку не менее 10 человек, назначив им в общей сложности не менее 160 суток ареста.

В новогодние праздники задержания не прекращались

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитникам известно о не менее 12 человек, задержанных с начала новогодних праздников.
 
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