Латынина: «Наконец у нас нашелся человек, который обокрал Россию»

Источник материала: Салiдарнасць

И это не Чубайс с его дачей за 50 миллионов. Это не Медведев с его уточками, поместьями и фондами.

Российская журналистка Юлия Латынина — о деле Навального и о том, почему ему не стоит возвращаться в Россию.

— Особый подарок сделали Навальному со всеми уголовными делами. И я настаиваю, что это именно подарок к Новому году. И смешно обсуждать это уголовное дело о Навальном растратчике. Ну, наконец, у нас нашелся растратчик. Наконец у нас нашелся человек, который обокрал Россию и людей жертвующих, — отмечает Юлия Латынина в передаче на Эхе Москвы .

И это не Чубайс с его дачей за 50 миллионов. Это не Медведев с его уточками, поместьями и фондами. Это Навальный, который всё это украл и, видимо, гад, записал на Чубайса и Ротенбергов. Потому что сам, как жил в своей квартире, которая у него была до того, как он занимался политикой, так и живет.

И, конечно, смешно обсуждать это дело само по себе, поэтому надо его рассматривать только как ответ на расследование и только так и описывать. Я уже говорила, что мы имеем следующую ситуацию. Вот как поступает следователь, когда у него есть улики? Он предъявляет обвиняемому половину обвинения. Тот врет в ответ на это обвинение. И тогда следователь вываливает следующую половину. Вот то же самое сделал Навальный.

Путин на прессухе да, сказал, что они ездили, потому что следили за Навальным. Там было сложно логику понять, но, в принципе, идея была такая, что раз Навальный раскрыл эту слежку, значит, это на самом деле сделало ЦРУ, значит, правильно за ним следили. Совершенно логично. Если в 20-м году была раскрыта слежка за Навальным, значит, надо было в 17-м за ним следить.

И дальше, собственно, был опубликован разговор с трусами. Вот как тут, на «Эхе» сказал Дмитрий Орешкин, по аналогии с орденом Подвязки надо учредить орден Трусов, темно-синих на фоне скрещено меча и орала.

И, собственно, какую реакцию на это мы видим? Ну, какая обычно реакция у преступника, загнанного в угол: «Ах, ты сука, следователь, тебе не жить! Моргала выколю! Бабу твою изувечу!» Примерно эту реакцию мы видим. И обсуждать в отдельности от обвинений Навального как-то немножко смешно, потому что это ответ на обвинение. И согласитесь, это никуда не годный ответ.

И это совершенно удивительно, что они взяли фейсбучного тролля и просто переписали обвинения фейсбучного тролля в своем пресс-релизе Следственного комитета. И, конечно, такое впечатление что, действительно, наверху стучали ногами, кричали: «Порвать на клочки!» Потому что посмотрите, просто все ведомства пустились на охоту за Навальным. ФСИН выпустило какую-то историю, Следственный комитет. И, видимо, следующим будет какой-нибудь Роскомпозор. И привлекут Навального из-за неозеленения скважин в Арктике в феврале и за неправильную случку кроликов и так далее.

Еще раз обратите внимание, что сюжет на самом деле один, и сюжет заключается в том, что Навальный раскрыл свое неудавшееся убийство. Точнее, раскрыл на самом деле Bellingcat , а Навальный шикарно зато поговорил с господином Кудрявцевым. Я обращаю ваше внимание на эту потрясающую историю, что Путину, судя по всему, не доложило ФСБ про то, что имел место звонок Навального Кудрявцеву.

Тем самым Владимир Владимирович сел в лужу. Там настолько всё заржавело, что они боялись сказать начальнику правду, но не побоялись, видимо, соврать. Потому что, конечно, когда немедленно ФСБ выпустило пресс-релиз после публикации звонка, что всё это вранье, это же был пресс-релиз не для нас, это был пресс-релиз для начальника.

Соответственно, там, в ведомстве понимают, что если обратной связи нету, если тебя никогда не наказывают за то, что ты напортачил, но всегда продвигают за то, что ты показывал рвение, то надо показать рвение, даже если это рвение на самом деле работает против начальника, но зато работает на твои звездочки.

Я, когда вижу такой уровень истерики в верхах, понимаю, что Навальному в России возвращаться нельзя, потому что это будет самоубийство. Да, я понимаю, что это человек, абсолютно заточенный на то, чтобы вернуться в Россию во что бы то ни стало. Но вон Бенигно Акино тоже вернулся в свое время в Филиппины, и прямо при выходе из самолета его убил снайпер. И никогда нашли этого снайпера, и власти развели руками, сказали: «Кто бы мог подумать. Мы не знаем, чьи это снайперы».

Я, конечно, понимаю, что Навальному будет обидно оставаться за границей. Но оставаться в земле сырой, на мой взгляд, гораздо менее перспективно и еще более обидно.

Сванидзе: Очень драматический, очень тяжелый выбор Навального