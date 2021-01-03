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Tesla в 2020 году поставила клиентам почти полмиллиона электромобилей

03.01.2021 11:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В общей сложности за 2020 год электромобили Tesla были поставлены 499 550 покупателям, что не позволило компании во главе с предпринимателем Илоном Маском выполнить намеченную на минувший год цель снабдить своей продукцией полмиллиона клиентов.

При этом в целом компания произвела 509 737 электрокаров, передает ТАСС.

Наибольшей популярностью пользовались бюджетные версии электромобилей Tesla - Model 3 ("Модель-3") и Model Y ("Модель-уай"), которыми обзавелись свыше 442,5 тыс. покупателей. Более дорогие Model S ("Модель-эс") и Model X ("Модель-экс") купили больше 57 тыс. человек.

В конце октября компания опубликовала финансовую отчетность, согласно которой доходы Tesla в третьем квартале 2020 года выросли и превысили ожидания экспертов. Выручка Tesla за отчетный период составила 8,77 млрд долларов, чистая прибыль - 331 млн долларов.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позднее стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

 
 
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В общей сложности за 2020 год электромобили Tesla были поставлены 499 550 покупателям, что не позволило компании во главе с предпринимателем Илоном Маском выполнить...
 
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