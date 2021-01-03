ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Группа сенаторов-республиканцев оспорит победу Байдена на выборах

03.01.2021 11:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Группа сенаторов-республиканцев выступит против утверждения итогов всеобщих выборов на совместном заседании обеих палат Конгресса США 6 января.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу, 2 января, на сайте одного из сенаторов Теда Круза.

Авторы заявления, в числе которых семь сенаторов и еще четыре избранных сенатора, настаивают на том, чтобы Конгресс США назначил специальную избирательную комиссию для проведения экстренной проверки в спорных штатах. "Мы намерены проголосовать 6 января за то, чтобы отклонить членов Коллегии выборщиков от спорных штатов - как "поданные с несоблюдением требований права" и "незаконно сертифицированные" - пока не будет завершена чрезвычайная 10-дневная проверка", - подчеркивается в заявлении, передает DW.

Нынешнее требование сенаторов-республиканцев - в значительной степени символический жест, который имеет мало шансов помешать демократу Джозефу Байдену вступить в должность 46-го президента США после инаугурации 20 января, уточняет агентство Reuters.

Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресс. Возражение против итогов может быть подано в письменной форме - по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним сенатором. После этого каждая из палат проведет голосование. Если хотя бы одна из них выскажется против удовлетворения возражений, протест принят не будет. Большинство в Палате представителей принадлежит демократам, поэтому маловероятно, что она поставит под сомнение победу Байдена над Дональдом Трампом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа сенаторов-республиканцев выступит против утверждения итогов всеобщих выборов на совместном заседании обеих палат Конгресса США 6 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Биткойн пытается взять отметку в $35 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика