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Биткойн пытается взять отметку в $35 тыс.

03.01.2021 11:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Биткойн продолжает покорять очередные высоты и ставить новые исторические максимумы, преодолев за последние сутки отметку в $34 тыс.

По данным портала CoinDesk, по состоянию на 11:02, биткоин торгуется на уровне $34216.69 при очень большой волатильности торгов и пытается с раскачки преодолеть отметку в $35 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткойн продолжает покорять очередные высоты и ставить новые исторические максимумы, преодолев за последние сутки отметку в $34 тыс.
 
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