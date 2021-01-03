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Биткойн пытается взять отметку в $35 тыс.
Источник материала: АФН
Биткойн продолжает покорять очередные высоты и ставить новые исторические максимумы, преодолев за последние сутки отметку в $34 тыс.
По данным портала CoinDesk, по состоянию на 11:02, биткоин торгуется на уровне $34216.69 при очень большой волатильности торгов и пытается с раскачки преодолеть отметку в $35 тыс.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.
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Биткойн продолжает покорять очередные высоты и ставить новые исторические максимумы, преодолев за последние сутки отметку в $34 тыс.
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