Камамбер и моцарелла — более 2 миллионов евро вложат в расширение ассортимента сырзавода в Лиозно









Эпопея с налаживанием производства сыров, созревающих при участии белой плесени — типа камамбер — в Лиозно длится уже несколько лет. Весной 2018 года даже был объявлен тендер на закупку оборудования стоимостью 4 000 000 евро, однако, что-то пошло не так.





Как сообщала тогда районная газета «Сцяг Перамогі», на заводе было принято решение с «Сулугуни» попрощаться и производственную линию попросту отвезли в Шумилино. Туда же работники предприятия девять месяцев отъездили в командировки. Когда с «Камамбером» не срослось, производство «Сулугуни» вернули назад.





В ноябре прошлого года это же издание написало, что из республиканского инновационного фонда выделены деньги на приобретение оборудования для производства сыров с белой плесенью типа «Камамбер».





– Не сомневаемся, что потребителю придётся по вкусу и наш «Камамбер», тем не менее, хотелось бы сохранить на предприятии и производство традиционных видов сыров. Мы понимаем, что для этого потребуется задействовать дополнительные помещения, так как совмещать сыры с плесенью и обычные по технологическим нормам нельзя. Но найти выгодное для всех решение вопроса, думаю, возможно. Наличие нескольких технологических линий по производству сыров позволит замещать объёмы производства менее востребованных в данный момент времени видов продукцией, имеющей потребительский спрос, что позволит организовать производство без снижения общего объёма. Полутвёрдые сыры – исключительно наработка коллектива Лиозненского цеха, в изготовление которых, без преувеличения, заложены нежность и любовь к родной земле. И не факт, что при переводе этого производства в другой цех области качество продукции не пострадает, — приводит газета слова начальник производственного цеха Александр Костюкевича.





Тендер на выбора поставщика технологического оборудования для оснащения объекта: «Организация инновационной технологии производства сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени» в Лиозно был объявлен ООО « Витебск Инженер Сервис» в начале сентября 2020 года. Сейчас уже известно, что победителем признана фирма «VPS engineering S.A.» (так в протоколе, вероятно, имеется в виду чешское предприятие VPS engineering a.s. — прим. ред.) с ценой в 1 643 883,50 евро. Второе предложение было от ООО «АльфаМилк» с ценой в 1 550 000 евро. Победитель, судя по всему, был выбран из-за наличия положительных отзывов о нем.





Оплачиваться закупка этой технологической линии, как упоминалось выше, будет из республиканского бюджета. На поста у оборудования победителю тендера отводится 7 месяцев с момента подписания договора.





Кроме того, в начале октября открытое акционерное общество «Молоко» объявило тендер из трех лотов на закупку технологической линии производства сыров полутвердых и сыра мягкого моцарелла в рассоле.





Согласно документации закупки получателем этого оборудования также станет филиал в Лиозно. Результатов этого тендера пока нет, ориентировочная стоимость приобретаемого оборудования составляет 1 413 000 рублей, что сейчас эквивалентно примерно 443 000 евро. В отличие от предыдущей эта закупка финансируется за счет собственных средств ОАО «Молоко».





На данным момент на предприятии в Лиозно, где, кстати, недавно произошел пожар, выпускают четыре вида сыра: сулугуни, косичку классическую и копчёную «Чичиллини» и моцареллу для пиццы.