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Белорусы Эдмонтона потребовали отменить ЧМ по хоккею в Минске
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Эдмонтона потребовали отменить ЧМ по хоккею в Минске
Жители канадского города вышли на акцию возле ледового дворца.
Белорусы Эдмонтона, Канада, провели акцию у ледового дворца (где в эти дни проходит ИИХФ Чемпионат Мира Юниоров).
Участники акции поддержали требование об отмене Чемпионата Мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители канадского города вышли на акцию возле ледового дворца.
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