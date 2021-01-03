Источник материала: Хартия'97

Белорусы Эдмонтона потребовали отменить ЧМ по хоккею в Минске 3.01.2021, 10:59

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Жители канадского города вышли на акцию возле ледового дворца.

Белорусы Эдмонтона, Канада, провели акцию у ледового дворца (где в эти дни проходит ИИХФ Чемпионат Мира Юниоров).

Участники акции поддержали требование об отмене Чемпионата Мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%» .

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