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Минская Кунцевщина — в полной боевой готовности

03.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минская Кунцевщина — в полной боевой готовности

  • 3.01.2021, 10:48
  • 1,031
Минская Кунцевщина — в полной боевой готовности

Партизаны готовятся поддержать другие районы на воскресном марше.

Сегодня в Минске с самого утра начались воскресные марши.

Минская Кунцевщина — в полной боевой готовности. Партизаны готовятся поддержать другие минские районы на воскресном марше.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».


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Теги: Минск
 
 
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Партизаны готовятся поддержать другие районы на воскресном марше.
 
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