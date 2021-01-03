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Минская Кунцевщина — в полной боевой готовности
Источник материала: Хартия'97
Минская Кунцевщина — в полной боевой готовности
Партизаны готовятся поддержать другие районы на воскресном марше.
Сегодня в Минске
Минская Кунцевщина — в полной боевой готовности. Партизаны готовятся поддержать другие минские районы на воскресном марше.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Партизаны готовятся поддержать другие районы на воскресном марше.
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