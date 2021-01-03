В Слуцке такого не видели никогда, картина, как из страшного сна: автозаки, ОМОН

Источник материала: Салiдарнасць

Хроника августовских событий в одном из небольших райцентров Беларуси.

В сети появился документальный фильм о том, как развивались события в первые дни после выборов в августе в городе Слуцке Минской области.

В интернете достаточно видео о событиях в Минске и других крупных городах. Фильм Алеся Достанко ценен тем, что показывает, что происходило в небольшом райцентре с населением 60 тысяч человек.

В фильм попали кадры о том, как недоумевают местные жители, вышедшие погулять 9 августа семьями и увидевшие ОМОН.

— Мы дошли до центральной площади, а там картина, как из страшного сна: автозаки, ОМОН. Я в Слуцке такого никогда не видела, — признается жительница райцентра.

Первые три дня в Слуцке обошлись без открытых столкновений, но не обошлось без задержаний.

С 12 августа в городе стали появляться цепи солидарности против насилия. За два дня количество их участников выросло от 6 до 300 человек.

— Сначала вышли только девушки, потом к ним присоединялись дети, мужчины, целые семьи, — рассказал один из участников акций протеста.

С 14 августа в Слуцке стали проходить массовые шествия и митинги, в которых принимали участие до полутора тысяч.

В один из дней люди у райисполкома требовали встречи с председателем, однако к ним вышел только начальник местной милиции.

Как и по всей стране, люди стали говорить о забастовках на предприятиях, после чего с ними все-таки начали общаться власти. На встрече в райисполкоме в Слуцке представитель руководства города говорит: «Вас меньшинство, поэтому у вас ничего не получится».

20 августа в Слуцке власти собрали большой митинг в поддержку Лукашенко.

— На слуцкой земле нет врагов, есть сбившиеся с пути, и наша с вами задача наставить их на путь истинный, — говорит во время митинга начальник РОВД Слуцка Александр Голиков.

В тот же день он запретит в городе цепи солидарности и другие акции протеста против насилия. И уже на следующий день 21 августа милиция задержит людей, пришедших возложить цветы к памятнику узникам Слуцкого гетто и передаст их в суд.