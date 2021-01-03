Пандемия принесла модным брендам миллиардные убытки

















Большая часть показов в 2020 году прошла в пустых помещениях. Много нераспроданных коллекций и до сих пор неясно куда их девать.





После карантина цены на одежду выросли на 15-20%, кризис затронул как люксовые бренды, так и масс-маркет,





Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс поясняет, что ведущие люксовые бренды, такие как Prada, честно сказали о повышении цен. Компании, которые работают в массовом сегменте, (H&M, Zara) не повышая среднюю цену, снижают качество товара.





Покупателям, у которых доходы не выросли остается лишь менять модель потребления, присматриваться к брендам «по проще». Например, те, кто обратил внимание на более дорогие марки, сократил число покупок. Пополнилось число постоянных покупок в винтажных магазинах.





По данным компании Lamoda, примерно 10% всех покупателей борется со стрессом через шопинг.