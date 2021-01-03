В московских аэропортах задержали десятки рейсов

Так, на данный момент во Внуково задержано 10 рейсов, еще три отменены. В Домодедово с задержкой вылетят восемь рейсов, в Шереметьево — семь, при этом еще пять были отменены. В Жуковском все авиарейсы осуществляются по расписанию.





Тогда в городе также были задержаны несколько десятков рейсов из-за сильного снегопада. Аналогичная ситуация наблюдалась в столичных авиагаванях накануне, 2 января.



