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Видеофакт: президент Бразилии с народом. Прыгнул с катера, чтобы пообщаться с избирателями

03.01.2021 11:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время прогулки на катере прыгнул в воду, чтобы пообщаться с избирателями, которые отдыхали на берегу. Кадры c места событий очевидцы опубликовали в Twitter, передает РЕН ТВ.


На ролике видно, как глава государства прыгает с судна и плывет в сторону берега. В этот момент бразильцы скандируют: "Легенда!"
 
 
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Президент Бразилии Жаир Болсонару во время прогулки на катере прыгнул в воду, чтобы пообщаться с избирателями, которые отдыхали на берегу. Кадры c места событий...
 
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