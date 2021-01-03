«Достаточно одного выступления Путина, где он поставит под сомнение политику Лукашенко»









«Cалідарнасці» . — Сейчас мы видим, что спешно собирают такой исключительно бюрократический междусобойчик — нет даже имитации народного представительства. И хоть это по-прежнему будет театр одного актера, но вопрос в том, какую роль будет играть этот актер? И по какому сценарию? — Раньше к данному мероприятию готовились чуть ли ни за полгода: выдвигались кандидаты, согласовывались какие-то программные вещи, порядок выступления. То есть, это была хорошо отрепетированная инсценировка, — отмечает Андрей Поротников в экспресс-комментарии. — Сейчас мы видим, что спешно собирают такой исключительно бюрократический междусобойчик — нет даже имитации народного представительства. И хоть это по-прежнему будет театр одного актера, но вопрос в том, какую роль будет играть этот актер? И по какому сценарию?





Судя по тому, что было заявлено, продвигать поправки в Конституцию на данном мероприятии Лукашенко вряд ли станет.





— Мы не видим даже признаков того, что такая работа ведется, — отмечает Андрей Поротников. — Такое ощущение, что как такового готового текста нет. По крайней мере, подготовленного белорусской стороной. Не исключено, что текст уже подвезли, и он не белорусский. Тогда становится понятно, почему нет работы.





По мнению политолога, Лукашенко вынужден выполнять обязательства, данные Москве. И просто «кинуть» Кремль ему будет сложно.





— Он с удовольствием это сделал бы. Но вопрос в другом: как к этому отнесутся в Москве? Для того, чтобы «кинуть» Кремль, надо очень быстро параллельно восстанавливать отношения с Западом. Потому что это вопрос денег, финансовой и политической стабильности, — поясняет эксперт. — На сегодняшний день власть Лукашенко держится на двух столпах: собственный аппарат насилия и российская поддержка. Если один из этих столпов исчезает, то вся конструкция приобретает весьма шаткий и неустойчивый формат. Достаточно одного выступления Путина, где он ставит под сомнение политику, проводимую Лукашенко, и очень многие вещи подвисают внутри самой системы управления.





Сегодня чиновники и силовики очень внимательно смотрят на реакцию Москвы.





— И во многом их лояльность в августе 2020 года была продиктована поддержкой из Кремля Лукашенко, — считает Андрей Поротников. — Если этой поддержки не будет, это однозначно усложняет задачу сохранения устойчивой системы.





Политолог обращает внимание на еще один момент.





— Я не готов обсуждать, насколько связаны между собой эти события, но дата Всебелорусского собрания была оглашена после того, как было заключено межправительственное оглашение о кредитах между Россией и Беларусью, а также поставки нефти и газа в 2021 году. Является ли это совпадением? — задается вопросом Андрей Поротников.





С другой стороны, для Москвы по-прежнему важно проведение конституционной реформы и скорейшие президентские выборы, считает политолог.





— Однако пока складывается ощущение, что стратегии для Беларуси нет ни у Запада, ни у Москвы. При этом у России нет еще и инструментов политического влияния на внутреннее поле. У Запада хотя бы есть какие-то партнеры внутри Беларуси в виде политических сил, общественных организаций, — отмечает Андрей Поротников. — Но у Москвы есть экономическое влияние. Плюс традиционная привычка смотреть на Восток со стороны белорусской бюрократии.





Пока Кремль эти инструменты, по крайней мере в видимом формате, не задействует. Но определенная интрига относительно повестки Всебелорусского собрания сохраняется.