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Чтобы остановить бесправника, инспекторы ГАИ стреляли по колесам – видео

03.01.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Инспекторы ГАИ, чтобы задержать бесправника, вынуждены были стрелять по колесам, подробности инцидента рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

© Photo : Youtube/ УВД Брестского облисполкома
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Сообщение о том, что на трассе возле Турова автомобилем Opel Frontera управляет, предположительно, пьяный водитель, в Житковичский РОВД поступило 1 января 2021 года.

Сотрудники милиции неоднократно призывали водителя остановиться, однако требования он игнорировал, более того, своим поведением за рулем создавал явную опасность для окружающих. 

Погоня продолжилась в Столинском районе Брестской области. Инспекторы сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем – по колесам Opel. При помощи коллег из Столинского РОВД инспекторы задержали водителя. Машину экипаж ГАИ обнаружил в Турове.

Как выяснилось, за рулем был нигде не работающий и не учащийся  22-летний житель Столинского района. Его уже задерживали за вождение в пьяном виде, при этом водительских прав у него никогда не было. На молодого человека составлены протоколы, в том числе за управление без водительского удостоверения, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, создание аварийной обстановки.

Всего за два дня нового года в Беларуси инспекторы ГАИ задержали 193 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.

 
Теги: Минск
 
 
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За два дня нового года в Беларуси инспекторы ГАИ задержали 193 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.
 
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