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Видеофакт. Милиция применила стрельбу для остановки бесправника возле Столина

03.01.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На неоднократные требования сотрудников милиции об остановке водитель «Опель Фронтера» не реагировал и пытался скрыться. Инцидент произошел 1 января под Туровом.

Видеофакт. Милиция применила стрельбу для остановки бесправника возле Столина

По сообщению пресс-службы МВД, погоня продолжилась в Столинском районе Брестской области. Во время преследования инспекторам ГАИ пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам «Опеля». Во взаимодействии с коллегами из Столинского РОВД водителя удалось задержать.

За рулем находился 22-летний житель Столинского района. Молодой человек не работает и не учится. Водительского удостоверения он никогда не имел.

За два дня нового года инспекторами ГАИ задержано 193 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 323 бесправника.

 
 
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На неоднократные требования сотрудников милиции об остановке водитель «Опель Фронтера» не реагировал и пытался скрыться. Инцидент произошел 1 января под Туровом.
 
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