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В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего сельчанина

03.01.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 3 января в одной из деревень Случчины обнаружили тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами.

В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего сельчанина
Фото: СК

По предварительным данным СК, в ходе конфликта на почве ревности к своей супруге 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В отношении задержанного подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса.

 
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Утром 3 января в одной из деревень Случчины обнаружили тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами.
 
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