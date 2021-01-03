В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего сельчанина

Утром 3 января в одной из деревень Случчины обнаружили тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами.



Фото: СК

По предварительным данным СК, в ходе конфликта на почве ревности к своей супруге 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В отношении задержанного подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса.