|
В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего сельчанина
Источник материала: Навiны
Утром 3 января в одной из деревень Случчины обнаружили тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами.
По предварительным данным СК, в ходе конфликта на почве ревности к своей супруге 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
В отношении задержанного подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 3 января в одной из деревень Случчины обнаружили тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)