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А у вас есть такое фото? Семь популярных поз для удачных снимков
Источник материала: СТВ
Удачная фотография – это целое искусство. Потребуются хороший фотоаппарат, подходящий момент, правильное падение света и нужная тень, постобработка и так далее. И, конечно, не обойтись без красивой позы.
Сразу стоит заметить, что их есть великое множество, но также встречаются и шаблонные варианты. И пусть они шаблонные, снимки от этого хуже не становятся. И вот семь поз, в которых, возможно, вы узнаете себя.
Ладонь в волосах
Вероятно, самая популярная поза. Встречаются варианты крупного плана и дальнего. Есть разные дополнительные детали. Но в том или ином виде в почти каждом женском Instagram-аккаунте можно найти такую фотографию.
Приседания
Чуть менее популярная поза, но она смело занимает второе место. В каком-то смысле она даже на первом, ведь «ладонь в волосах» легко найти в женских аккаунтах, но очень редко в мужских. «Приседания» часто встречаются в женских, и довольно распространены в мужских аккаунтах.
Руки в боки
Поза, которая простирается в глубь веков и хранится где-то в недрах генетической памяти. Каждый ребёнок, поздно возвращаясь домой, опасался увидеть маму в такой позе. Но на фотографиях она смотрится красиво и безобидно.
Крутое пальто
Типичное мужское фото, это даже не совсем поза. Но сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Поэтому если у мужика есть шикарное пальто, он просто обязан продемонстрировать его миру.
Подбородок на ладони
Вернёмся снова к рейтингу популярности. Хотя эта поза уступает первым двум, она тоже достаточно распространена и, возможно, встречается даже чаще, чем «Руки в боки», ведь её используют и мужчины.
Объятия
Модификация позы «Руки в боки», встречается существенно реже, но всё-таки её можно увидеть довольно часто, пусть и не в каждом Instagram-аккаунте.
Лотос
Если точнее, его упрощённая версия. Встречается много разных вариаций, больше эта поза распространена у девушек. Примечание: обладательницы хорошей растяжки чаще фотографируются так, ибо и ракурс хороший, и физподготовкой можно похвастаться. Но мужики в пальто всё равно круче.
На этом семёрка популярных поз для фотографий завершена. Разумеется, это шаблоны, но, как уже говорилось выше, от этого снимки не становятся менее красивыми.
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Удачная фотография – это целое искусство. Потребуются хороший фотоаппарат, подходящий момент, правильное падение света и нужная тень, постобработка и так далее. И,...
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