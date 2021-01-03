А у вас есть такое фото? Семь популярных поз для удачных снимков

Источник материала: СТВ

Удачная фотография – это целое искусство. Потребуются хороший фотоаппарат, подходящий момент, правильное падение света и нужная тень, постобработка и так далее. И, конечно, не обойтись без красивой позы.

Сразу стоит заметить, что их есть великое множество, но также встречаются и шаблонные варианты. И пусть они шаблонные, снимки от этого хуже не становятся. И вот семь поз, в которых, возможно, вы узнаете себя.

Ладонь в волосах

Вероятно, самая популярная поза. Встречаются варианты крупного плана и дальнего. Есть разные дополнительные детали. Но в том или ином виде в почти каждом женском Instagram-аккаунте можно найти такую фотографию.



Фото : instagram.com/mkozhevnikova



Фото : instagram.com/alsou_a



Фото : instagram.com/ververa

Приседания

Чуть менее популярная поза, но она смело занимает второе место. В каком-то смысле она даже на первом, ведь «ладонь в волосах» легко найти в женских аккаунтах, но очень редко в мужских. «Приседания» часто встречаются в женских, и довольно распространены в мужских аккаунтах.



Фото: instagram.com/tatsianakorzh



Фото : instagram.com/mila_sivatskaya



Фото : instagram.com/smorkovkina

Руки в боки

Поза, которая простирается в глубь веков и хранится где-то в недрах генетической памяти. Каждый ребёнок, поздно возвращаясь домой, опасался увидеть маму в такой позе. Но на фотографиях она смотрится красиво и безобидно.



Фото: instagram.com/valeriya



Фото: instagram.com/gagara1987



Фото : instagram.com/ann_semenovich

Крутое пальто

Типичное мужское фото, это даже не совсем поза. Но сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Поэтому если у мужика есть шикарное пальто, он просто обязан продемонстрировать его миру.



Фото: instagram.com/agutinleonid



Фото : instagram.com/bilanofficial



Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Подбородок на ладони

Вернёмся снова к рейтингу популярности. Хотя эта поза уступает первым двум, она тоже достаточно распространена и, возможно, встречается даже чаще, чем «Руки в боки», ведь её используют и мужчины.



Фото : instagram.com/liza_arzamasova



Фото : instagram.com/andreevamashk



Фото : instagram.com/s_bezrukov

Объятия

Модификация позы «Руки в боки», встречается существенно реже, но всё-таки её можно увидеть довольно часто, пусть и не в каждом Instagram-аккаунте.



Фото: instagram.com/alyonalanskaya



Фото: instagram.com/juliaperesild



Фото: instagram.com/gagara1987

Лотос

Если точнее, его упрощённая версия. Встречается много разных вариаций, больше эта поза распространена у девушек. Примечание: обладательницы хорошей растяжки чаще фотографируются так, ибо и ракурс хороший, и физподготовкой можно похвастаться. Но мужики в пальто всё равно круче.



Фото : instagram.com/klimovagram



Фото : instagram.com/maksimartist



Фото: instagram.com/andreevamashk

На этом семёрка популярных поз для фотографий завершена. Разумеется, это шаблоны, но, как уже говорилось выше, от этого снимки не становятся менее красивыми.