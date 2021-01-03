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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Life повышает цены на некоторые тарифы и услуги Абонплата на тарифном плане «Умные вещи» станет 5,90 руб./мес.

На тарифе Старт абонплата станет 1,90 руб./мес. Звонок во все сети за минуту будет стоить 0,10 руб. Для абонентов сохранится безлимит на Telegram, WhatsApp, BiP.Абоненты «Льготного» тарифа с помощью услуги «Копилка» продолжат зарабатывать себе бесплатные минуты за каждый входящий звонок из других сетей. Абонплата составит 2,00 руб./мес.Абонплата на тарифе «Голос 12 станет 6,90 руб./мес. Неиспользованный трафик сгорать не будет, его накопления просто продолжатся.На тарифе «Шейк Мини» абонентская плата станет 10,90 руб./мес, на «Шейк» — 14,90 руб./мес. Для абонентов этих тарифов сохранится бесплатная возможность делиться лишним трафиком или обменивать его.На тарифе «Стоо» абонентская плата составит 13 руб./мес.Абоненты тарифного плана «Play» будут платить 21,90 руб./мес. Они могут пользоваться бесплатно подпиской «Яндекс. Плюс», которая включена в тариф, и бесплатно делиться лишним трафиком с другими абонентами.Абонплата на тарифном плане «Умные вещи» станет 5,90 руб./мес.Для тарифа «Безлимит Лайт «абонентская плата составит 7,50 руб./мес. или 0,25 руб./сут., для «Безлимит Стандарт» — 10,50 руб./мес. или 0,35 руб./сутки, для «Безлимит Стандарт» (для областных центров и регионов) — 8,40 руб./мес. или 0,28 руб./сут.Изменения коснулись и тарифов «Супер Бизнес life:)» и «Новый Супер Бизнес life:)». Абонплата на них составит 3,90 руб./мес.