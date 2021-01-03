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Первое воскресение 2021-го: минчане продолжают традицию совместных прогулок
Источник материала: UDF
Люди вышли с плакатами к журфаку БГУ в знак солидарности с задержанными журналистами / Еврорадио
В Минске жители района метро «Спортивная» проснулись ни свет, ни заря и прошлись по району затемно — в восемь утра — впечатляющим маршем. Их голоса, казалось, заполнили весь город.
Чуть позже марши районов прошли в Уручье — там люди кричали «Пошёл вон, крыса» и «Не забудем, не простим». Ещё в Сухарево — колонна впечатляла своей массовостью. А на улицах Захарова и Пулихова соседи поздравляли соседей с Новым годом.
Возле здания журфака на Кальварийской минчане поддержали задержанных журналистов. А на улице Беды соседи кричали про автозаки.
В Уручье тоже традиционно вышли люди с красно-зелёными флагами поддержать едущие в центр Минска автозаки и военную технику. В этот раз от группы поддержки мы узнаём, что ОМОНовцы — «лучший генофонд нашей страны» и «адекватные». О как!
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В Минске жители района метро «Спортивная» проснулись ни свет, ни заря и прошлись по району затемно.
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