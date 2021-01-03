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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчина из ревности к жене убил знакомого в Слуцком районе В отношении 39-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, в ходе конфликта на почве ревности к своей жене 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего — и тот от травм сразу умер.В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство). Он задержан.